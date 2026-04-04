Buscan a un piloto desaparecido tras el derribo de dos cazas estadounidenses: temen que sea capturado

Mientras las fuerzas especiales de Trump se movilizan para dar con el paradero del aviador, Irán ofrece recompensa por el piloto.

La jornada del viernes abrió un nuevo capítulo en la guerra de Medio Oriente cuando dos aeronaves militares de Estados Unidos fueron derribadas durante operaciones de combate contra Irán en uno de los episodios más tensos desde el inicio del conflicto. Un piloto sigue desaparecido en territorio hostil y Trump se enfrenta a una carrera contrarreloj para encontrarlo.

Un caza F-15E Strike Eagle y un avión de ataque A-10 Warthog fueron alcanzados por fuego enemigo en incidentes separados mientras llevaban a cabo misiones en el marco del conflicto. El derribo del F-15E en suelo iraní encendió las alarmas: uno de sus dos tripulantes fue rescatado, pero el segundo sigue sin aparecer. La situación derivó en una intensa operación de búsqueda y rescate que continúa hasta este sábado.

Por su parte, el piloto del A-10 también fue rescatado por las fuerzas especiales luego de lograr dirigir el avión dañado hacia el espacio aéreo kuwaití.

El derribo del F-15E Strike Eagle representa el primer avión de combate estadounidense abatido por Irán durante la actual campaña, conocida como Operación Furia Épica, lo que convierte al incidente en un punto de inflexión ya que hasta ahora, Washington había proyectado una imagen de dominio aéreo.

Operación de rescate

Dos helicópteros estadounidenses de búsqueda y rescate fueron desplegados de inmediato en territorio iraní, pero también fueron alcanzados por fuego enemigo durante la operación, resultando heridos algunos tripulantes, aunque ambas naves lograron regresar a su base.

Según el general retirado James Slife, excomandante del Comando de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea de EEUU, especializado en infiltración y misiones de búsqueda y rescate en combate se trata de "una misión de alto riesgo”. Slife afirmó que “cuanto más tiempo permanezca una persona en tierra, menor será la posibilidad de rescatarla con seguridad”.

aviones derribados

El militar subrayó que, más allá de la obligación moral de recuperar al personal, existe una razón táctica concreta: evitar que Irán utilice a un piloto capturado como herramienta de propaganda.

Irán ofrece recompensa por el piloto desaparecido

El gobernador de la provincia iraní de Kohkiluyeh y Buyer Ahmad, donde cayó la aeronave, ofreció el equivalente a 76.000 dólares y un reconocimiento especial para quien entregue con vida al piloto estadounidense. La televisión estatal y medios vinculados a la Guardia Revolucionaria se sumaron rápidamente, instando a los residentes de la zona a localizarlo.

Una emisión llegó a instar a los pobladores a "atacar" a cualquier estadounidense que encontraran, aunque el propio Ejército iraní pidió a la población que no permitiera que nadie maltrate al piloto. Un mensaje contradictorio que refleja la tensión interna del régimen.

trump

Con Irán movilizando a sus fuerzas y a la población civil en la búsqueda, el tiempo corre cada vez más en contra del piloto desaparecido.