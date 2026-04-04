Donald Trump lanzó un ultimátum a Irán y advirtió que "en 48 horas se desatará el infierno"

El presidente de EEUU elevó la tensión en Medio Oriente y exigió liberar el estrecho de Ormuz. El conflicto se agrava.

El últimatum de Donald Trump contra Irán que podría agravar el conflicto en Medio Oriente.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , lanzó un fuerte ultimátum a Irán al advertir que le quedan 48 horas para abrir el estratégico estrecho de Ormuz o alcanzar un acuerdo, de lo contrario “el infierno se apoderará de ellos”.

La amenaza se produce en un contexto de escalada militar entre Washington , Israel y Teherán , que mantiene en alerta a la comunidad internacional por el impacto que podría tener en la seguridad global y en el suministro energético.

El mandatario estadounidense realizó el anuncio a través de su red social Truth, donde recordó que previamente había dado un plazo de diez días para que Irán reabriera el paso marítimo o negociara un acuerdo. “El tiempo se acaba: 48 horas antes de que el infierno se apodere de ellos”, afirmó Trump en un mensaje que generó preocupación en la región y en los mercados internacionales.

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El estrecho de Ormuz, el eje del conflicto

El punto central de la crisis es el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más importantes del mundo para el transporte de petróleo. Por allí circula una parte significativa del comercio energético global, por lo que su bloqueo afecta directamente a los precios del crudo y a la economía internacional.

Según fuentes diplomáticas, Estados Unidos exige que Irán garantice el tránsito libre de buques petroleros y acepte condiciones de seguridad en la zona. En paralelo, continúan negociaciones indirectas impulsadas por mediadores internacionales, aunque hasta ahora no lograron avances concretos.

Estrecho de Ormuz

Irán, por su parte, mantiene una postura firme y rechaza las presiones, al considerar que el control del estrecho es una ventaja estratégica en medio de la guerra.

Amenazas militares y escalada bélica

Trump fue más allá al señalar que su gobierno podría intensificar los bombardeos sobre infraestructura iraní si no hay avances en las negociaciones, e incluso deslizó la posibilidad de tomar el control de zonas estratégicas vinculadas a la exportación de petróleo.

La tensión aumentó tras el derribo de un caza estadounidense por parte de Irán y los ataques a objetivos militares en territorio iraní, en el marco de una guerra que ya lleva varias semanas y que involucra también a Israel.

Además, el Consejo de Seguridad de la ONU analiza posibles medidas mientras distintos países europeos cuestionan la retórica de Washington y piden una salida diplomática al conflicto.

Un conflicto con impacto mundial

El ultimátum de Trump llega en un momento de máxima tensión en Medio Oriente, con amenazas cruzadas, operaciones militares y negociaciones paralizadas. Analistas internacionales advierten que un enfrentamiento directo a gran escala podría desestabilizar la región y afectar el comercio global de energía, especialmente si el estrecho de Ormuz permanece cerrado.

Mientras tanto, Irán evalúa las condiciones planteadas por Estados Unidos, aunque mantiene su resistencia a lo que considera exigencias excesivas. Con el plazo de 48 horas en marcha, el escenario internacional permanece en vilo ante la posibilidad de una nueva escalada militar que podría agravar aún más el conflicto en la región.