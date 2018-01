Viven en Las Perlas, pero se registran en Neuquén capital

El funcionario, que sucede a Carlos Aimasso desde el 1º de enero, estimó que unas 12 mil personas viven en el lugar, pero aseguró que sólo 1200 se reconocen como perlenses. “La gente no se ha cambiado el domicilio para garantizarse recibir las prestaciones médicas que les da el sistema público de salud neuquino”, puntualizó.

El pueblo, que depende del municipio de Cipolletti, atraviesa una situación delicada porque sólo tiene una sala de primeros auxilios. Incluso, algunas personas se “avivaron” y brindan servicios de transporte que, por 350 pesos, llevan a los enfermos hasta los nosocomios de Neuquén (ver aparte).

Los vecinos no están contentos porque, además, no cuentan con los servicios básicos. En medio de un verano que superó los 40 grados, la provisión de agua potable es casi inexistente. “En Costa Esperanza no hay red y sacamos del río con una bomba. Compramos agua envasada para tomar y cocinar, pero cuesta unos 1200 pesos mensuales. Es muy difícil el verano acá”, sostuvo Eduardo.

Por su parte, Martínez contó que la Delegación Municipal reparte, de lunes a viernes, mil litros de agua potable por familia. “Les repartimos a unas 300 familias de Las Perlas porque la falta de suministro es un problema bastante importante que tenemos.

Si bien la Empresa de Energía de Río Negro (Edersa) comenzó un plan de regularización de la energía eléctrica –colocó líneas de baja tensión y próximamente instalará los medidores–, la mayoría de los perlenses están enganchados a la luz.

Matías, un kiosquero, detalló que tiene varias llaves térmicas para que no se le quemen los artefactos eléctricos. “Ha pasado que Edersa conectó las líneas a 380 y, como estamos todos colgados, se quemaron electrodomésticos de varios vecinos. Manuel, otro poblador, consideró que Las Perlas es un “pueblo fantasma” porque fue abandonado por las autoridades.

“El gas tampoco llega, aunque del otro lado del puente hay. Usamos garrafas, dijo Matías, Kiosquero de Balsa Las Perlas

“El colectivo pasa cada una hora y diez. Cuando llueve, te deja en el puente”, dijo Antonella, trabaja en la zona de chacras

“El lugar está descuidado y la gente no tiene los servicios básicos. Las instalaciones son desastrosas”, dijo Augusto, Repartidor de mercadería en Las Perlas

El transporte para ir al hospital cuesta 350 pesos con un auto alquilado

La situación de la sala de primeros auxilios de Balsa Las Perlas preocupa a los vecinos desde hace varios años. Sin embargo, un ingenioso hombre se la rebuscó y puso su vehículo a disposición para llevar a los enfermos al hospital de Neuquén por 350 pesos. Antonella, una neuquina que trabaja en esa localidad, comentó que las paradas de colectivo se llenaron de cartelitos que promocionan el servicio y se mostró a favor de la iniciativa del particular que, indicó, es conocido por la comunidad. “Te lleva al hospital porque acá la salita tiene horarios muy cortos y los fines de semana no funciona”, contó. Agregó que, días atrás, un hombre sufrió un paro cardíaco en la zona de chacras y utilizaron el “remís ambulancia” para salvarlo. “La situación es simple en Las Perlas: si no tenés auto y te pasa algo, te morís”, sentenció.