Aborto: el proyecto tendrá dictamen este miércoles

Las reuniones informativas habían comenzado el martes. Posiblemente el jueves se vote.

A lo largo de las cuatro jornadas, el plenario estuvo conducido por los presidentes de las comisiones de Legislación General, Cecilia Moreau, de Legislación Penal, Carolina Gaillard; de Mujer y Diversidades Mónica Macha; y de Acción Social y Salud, Pablo Yedlin. Al cerrar el debate, la diputada Moreau señaló el “orgullo” de haber participado. “Nosotros, como dirigentes políticos, tengamos la posición que tengamos, debemos estar orgullosos de llevar adelante este debate, porque estamos haciéndonos cargo de nuestra responsabilidad como legisladores”, dijo.

En ese contexto, la diputada contó una experiencia personal : “ Esta mujer que está presidiendo este debate, a los 16 años le pasó, me falló el método anticonceptivo. Tomé la decisión de interrumpir ese embarazo totalmente consciente”, asumió. Y señaló que “era una nena que soñaba con ser médica, militar, con vivir un montón de cosas, y tuve la suerte de hablarlo con mi mamá que me acompañó en esa decisión. Tenía los medios para llegar a un aborto más seguro. En mi colegio, hubo compañeras que no tuvieron la posibilidad que tuve yo de acceder a un aborto seguro”.

La diputada entrerriana Carolina Gaillard, en tanto, marcó que “la mujer que decide interrumpir su embarazo lo va a hacer esté penalizado o no” y, en ese sentido, afirmó que “es el Estado el que debe estar presente para acompañar, proteger y cuidar en ese momento a esa mujer que toma la decisión”. Y la diputada del PRO, Silvia Lospenatto reivindicó la decisión de Macri de haber habilitado el debate en 2018 porque “aunque no apoyaba el aborto, lo hizo con vocación republicana”. Y consideró que si bien entonces no se logró la sanción, “será recordado como uno de los grandes debates” de los últimos años.