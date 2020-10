Adrián Urrutia expresó que el debate de si la prostitución debe regularizarse debe darse. "Como referente político creo que se debe debatir, pero no clausurando la opinión, no hay que bajarles la persiana, sino escucharlas y acompañarlas. Escuchar todas las voces y encontrar una solución", sostuvo el director de Diversidad.

Sin embargo, indicó que es muy difícil, como todo debate que implique cambios en la sociedad, cuando hay posiciones "fundamentalistas" que no permiten entablar una charla. "Acá no es un tema de si está bien o mal, sino que las y los trabajadores sexuales deben poder tener derechos, como obra social o una jubilación", expresó y agregó que esa es la discusión que debe darse, porque "si los trabajadores sexuales eligen trabajar con su cuerpo, el Estado tiene que poder regular esa profesión y no después tener que asistirlos cuando no pueden trabajar".

Al igual que la Tere, Urrutia remarcó la situación que se dio con el monotributo de AFIP que solo permitió a los trabajadores sexuales anotarse como tal por 48 horas, como que "después el gobierno se arrepintió".

"No es que seamos fanáticos del trabajo sexual, pero lo cierto es que hay una realidad y acá hay una elección de querer trabajar de eso, por lo que ese trabajo debería ser regularizado", sostuvo Urrutia y se refirió al debate por la legalización de la prostitución como el que se dio en su momento con el matrimonio igualitario, del voto femenino o de la esclavitud. "Son debates que la sociedad debe darse, ahora nosotros vemos como algo impensado que la mujer no pueda ejercer el derecho a voto, pero sucedió y fue gracias a la discusión que eso se cambió", expresó.

Dejar la filosofía de lado y ayudarlas

“Nosotras tenemos una gran ayuda que nos da la Dirección de Diversidad que nos entrega bolsones de alimentos por mes. No es mucho porque somos unas 100 trabajadoras sexuales, que están muy precarizadas, por lo que tenemos que seleccionar como los repartimos, pero es una ayuda al fin”, había expresado la Tere en una entrevista, luego de que se conociera su sobreseimiento en una causa por facilitación de la prostitución.

En este sentido, al ser consultado sobre dicha ayuda, Adrián Urrutia, el director provincial de Diversidad, explicó como se llegó a tal decisión. "Desde siempre tuvimos una postura de reconocer la situación de vulnerabilidad que pasan ciertos sectores de la sociedad y en la pandemia quedó más expuesto el trabajo sexual. Sea por el motivo que sea, las personas que ejercen la prostitución, que no está penada, con ese dinero pagan el alquiler, le dan de comer a sus hijos y los mandan a la escuela; pero con la pandemia vieron restringida su posibilidad de trabajar", explicó Urrutia al respecto y resaltó que "el hecho de que les demos una ayuda no significa que tomemos postura".

"Acá nos preguntamos si íbamos a seguir filosofando sobre la prostitución, si está bien o mal, o si actuamos en consecuencia y le brindamos a una ayuda a una persona que está pasando hambre", sostuvo el funcionario provincial. En este sentido, aclaró que se les entregan 20 bolsones por mes a las trabajadoras sexuales y otros tantos a las personas trans, así como también a distintos merenderos y personas de la meseta, las que "estuvimos asistiendo en nuestra labor de servicio social en estos seis meses de cuarentena"