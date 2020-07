Aguinaldos: gremios piden una "mejor propuesta" de Provincia

Carlos Quintriqueo, titular de ATE, manifestó en diálogo con LM Neuquén que esperan que la gestión pueda hacer "un esfuerzo mayor" y no descartó la posibilidad de que se mejore la oferta, sobre todo, para aquellos 44.000 empleados que percibirán el SAC (sueldo anual complementario) en tres pagos: 35% en julio, 35 en agosto y 30 en septiembre.

De los 61.100 trabajadores estatales, sólo 17.000, quienes cobran menos de $60.000 brutos, percibirán el monto en una sola cuota durante lo que queda del mes de julio.

"La semana pasada lo que nosotros habíamos planteado era la necesidad de que se revise, de que haya un esfuerzo por parte del Ejecutivo y que busquen el mecanismo (para que todos los empleados cobren en un pago). Ahora ellos corrigieron, pero la corrección la terminan haciendo sobre la misma base", argumentó Quintriqueo acerca de por qué se firmó en disconformidad el acta de este martes.

Respecto a posibilidad de realizar alguna medida de fuerza, el dirigente no esquivó la pandemia de coronavirus y no lo contempló como algo inmediato. "Nosotros tenemos la responsabilidad de cuidar a los compañeros, no los queremos exponer a este virus que mata a la gente. Creo que hay que priorizar la responsabilidad", sostuvo.

Asimismo, Quintriqueo no descartó la posibilidad de un nuevo encuentro y mantuvo la expectativa de una mejor propuesta por parte de Provincia. "Hay una cuestión de buscar los fondos para afrontar esto. Veremos si van a tomar una actitud de conseguir nuevos fondos y acercar una nueva propuesta. Además, eso aseguraría mayor dinero circulante en Neuquén", concluyó.

Por su parte, Marcelo Guagliardo, secretario general de ATEN, se manifestó de manera más dura y catalogó de "desprolijo" el anuncio realizado por el Gobernador antes del encuentro. Además, no descartó medidas de fuerza y eso dependerá de un futuro encuentro de la Comisión Directiva provincial del gremio.

"Si bien quienes cobraban en dos cuotas su aguinaldo lo cobrarán de manera total la semana próxima, una franja de trabajadores siguen cobrando en tres tramos. Es insuficiente", dijo el gremialista docente.

De la reunión en la subsecretaría de Trabajo participaron por parte del Ejecutivo Vanina Merlo (ministra de Gobierno y Seguridad), Juan González (subsecretario de Fortalecimiento Institucional y Asuntos Públicos). Mientras que por ATE lo hicieron Quintriqueo y Mario Sepúlveda; y por ATEN Guagliardo y Susana Delarriva.

