Alfano dio detalles picantes de sus amoríos con Menem y Macri

Sin embargo, cuando ganó las elecciones a la presidencia por primera vez, hicieron un mega asado en la casa de la ex pareja de Alfano, Andrés Ruskowski, al que asistieron 800 personas. “Cuando terminó, me tomó de la mano y me mira, es una persona que se tomaba mucho tiempo para hablar. Muy relajado”, explicó, y continuó: “Unas amigas mías que estaban ahí me dicen ´está muerto con vos´. Les dije que se dejen de joder y ellas me respondieron que yo estaba acostumbrada a que los tipos me miren embobados”, comenzó relatando.

“Hubo una comida que se llamaba bagna cauda, es muy interesante porque es muy pesada, tenés que tener un hígado a prueba de balas. A Carlos le gusto y comió dos platos. Se sintió mal y se fue a recostar en una de las camas porque no se sentía bien. Yo entré (a la habitación), lo veo en las penumbras y voy al baño principal de la suite… Estaba muy hormonado, se aproximó y me dio un beso. Me gustó, fue muy respetuoso. No es que me tiro… una cosa de una película porno. Fue muy suave, respetuosa, con la admiración que siempre me tuvo. Fue algo delicado, amoroso”, continuó su historia Alfano.

En ese momento, Graciela Alfano estaba en pareja con Enrique Capozzolo, por lo que sus encuentros con el ex mandatario ocurrieron en un barco prestado, en medio del Río de La Plata, “En el barco era donde pasaba todo”, confesó.

Sin embargo, su relación estuvo a punto de pasar a más, pero ella se negó. “Cuando Zulema se va de Olivos, Carlos me pidió que me mude a con él ya que estaba muy enamorado de mi. Ahí me abataté, dije hasta acá. Ese paso no lo quise dar”.

En tanto, en diálogo con Confrontados, Grace brindó detalles de los encuentros sexuales que tuvo con Mauricio Macri. “Carlos (Menem) no fue el único presidente con el que salí… En ese momento la persona (en cuestión) no estaba ejerciendo la presidencia del país. Fue previo, pero estaba ocupando el cargo de presidente en Boca”, aclaró, para luego dar más indicios de que se trataba el líder del Pro.

“Teníamos una anécdota muy graciosa porque si bien yo no estaba casada, estábamos en clandestino, de alguna manera", dijo Alfano, y aclaró que sus encuentros se llevaban a cabo en la casa de un amigo íntimo de Macri. “Habíamos ido a un departamento de un amigo de él en el que nos encontrábamos. (Mauricio) tenía una entrevista con alguien mientras estaba conmigo. Entonces, me dice ‘mirá, me voy del cuarto, voy a atender a una persona un rato. Luego regreso’. Y a mí, como buena diva, no me dejás esperando. Seas quien seas. Entonces, dije ‘yo me voy’. Empoderada, cuando voy a agarrar mi ropa, me acuerdo que había hecho un striptease en el living y que había quedado ahí, junto con mi cartera. Y en el cuarto estaba la ropa de él", explicó.

Alfano admitió que se terminó llevando la ropa de Macri y hasta su billetera, por lo que cuando él regreso a la habitación se encontró con que ella ya no estaba. “Cuando no me encuentra ni a mi ni a la ropa me llama. Yo ya estaba en mi casa”, comentó y agregó que el ex presidente tuvo que ir hasta la casa de ella para recuperar sus cosas.