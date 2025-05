Nancy Pazos explotó contra Javier Milei y Mariana Brey por el reportaje que le hizo

Por su parte, en su programa en Radio 10, Nancy habló del tema y explicó por qué faltó al ciclo conducido por Georgina Barbarossa, además de declarar que, para ella, el reportaje fue una "publicidad": "No fui al programa por un problema mío de incomodidad y de no querer meter la pata, escupir para arriba. Obviamente intentaron que yo fuera porque era mi responsabilidad, pero debo asumir no estar a la altura de no poder diferenciar".

ENTREVISTA A JAVIER MILEI: NANCY PAZOS ODIADA CON MARIANA BREY@Intrusos #Intrusos25Años pic.twitter.com/4gOr9VUHix — América TV (@AmericaTV) May 12, 2025

A su vez, manifestó que su ausencia se vinculó con la necesidad de no arruinar el debate por el "respeto" que tiene por su trabajo. De esta forma, se refirió a la decisión del canal: "El canal me pidió que no esté durante toda la semana en el programa, voy a volver el próximo lunes, espero".

De esta manera, faltar al programa le costó un alto precio a Nancy Pazos, que fue suspendida durante una semana. Sin embargo, la periodista manifestó sus ganas de volver el próximo lunes y deseó que se lo permitan. Al mismo tiempo, en Intrusos revelaron la "mala relación" que tendría la comunicadora con el resto de las panelistas del programa, lo que afectaría su lugar en A la Barbarossa, sobre todo después de la contundente decisión del canal.

La frase que Nancy Pazos habría utilizado para referirse a la nota de Mariana Brey al presidente Milei

La relación de las periodistas Nancy Pazos y Mariana Brey se tornó densa con el pasar de los días, algo que queda en evidencia en la mesa de A la Barbarossa. Sin embargo, la también conductora explotó tras enterarse que su compañera entrevistaría al presidente Javier Milei.

Tras enterrar los rumores que vincularon sentimentalmente a Mariana Brey con Javier Milei, en el programa de Telefe anunciaron que la periodista entrevistaría al Presidente y que la nota sería puesta al aire el lunes 12 de mayo. Ante este marco, se conoció que Nancy Pazos se negó a ir al programa, donde se desempeña como panelista al igual que Brey, debido a la entrevista.

Según contó Alejandro Castelo en la red social X: "Nancy Pazos no quiso a asistir al programa de Georgina por la nota de Mariana Brey con el Presidente". Añadiendo información, Santiago Sposato dijo: "No voy porque la entrevista me parece vomitiva".

El accionar de Pazos, generó que la producción determinara que no fuera en toda la semana, sumó el movilero en la red social.