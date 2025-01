El pésimo momento que vivió Nancy Pazos mientras iba a trabajar a Telefe

Afortunadamente, la periodista no sufrió lesiones de gravedad y pudo cumplir con su jornada laboral. Sin embargo, la actitud del conductor responsable del choque generó su indignación, ya que se dio a la fuga sin hacerse cargo del incidente.

Una vez en vivo, Pazos relató el episodio con detalles y dejó en claro que, si bien el accidente no tuvo consecuencias físicas para ella, la impunidad del otro conductor la dejó furiosa. "Sucedió lo siguiente, yo venía por Cabrera y de la mano derecha veo un lugar para estacionar. En ese momento empiezo a bajar la velocidad a mitad de cuadra, de a poquito", comenzó explicando. Según relató, el problema comenzó cuando otro vehículo, que venía circulando a alta velocidad, dobló de manera brusca y sin precaución.

Nancy Pazos 1.jpg Nancy Pazos

El choque y la reacción de Nancy Pazos

"Dobla uno muy apurado y se me pone justo atrás mío, entonces yo me tiro a la derecha. El tipo dobla, pero cerrado y me lleva puesta. Yo pensé que iba a frenar, entonces estacioné tranquila y bajé a buscar los datos", continuó.

Sin embargo, lo que parecía un simple intercambio de información por un choque menor terminó con un hecho aún más indignante: el otro conductor se marchó del lugar sin dar explicaciones.

"Cuando bajé, me quedé esperando, pero se había ido. Me dio bronca", lamentó Pazos, aún molesta por la situación.

Nancy Pazos 2.jpg Nancy Pazos

El respaldo de sus compañeros y la búsqueda del responsable

Mientras relataba lo sucedido, sus compañeros de A la Barbarossa la escuchaban con atención y no tardaron en solidarizarse con ella. Lejos de minimizar el hecho, se mostraron indignados por la actitud del conductor que huyó.

"Te vamos a buscar. ¡Hay cámaras!", exclamó Georgina Barbarossa, intentando darle un tono más distendido a la situación, aunque dejando en claro que el hecho no pasará desapercibido.

En un clima de charla relajada pero con un trasfondo de indignación, el panel comentó que el lugar donde ocurrió el accidente cuenta con cámaras de seguridad, lo que podría facilitar la identificación del otro conductor y esclarecer lo sucedido. Nancy Pazos, por su parte, más allá de la bronca, se tomó la situación con humor y dejó en claro que, aunque el episodio fue un mal momento, no pasó a mayores y pudo continuar con su día con normalidad.