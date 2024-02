El drama que tuvo Nancy Pazos en su casa con sus hijos

Nancy Pazos decidió hablar del problema que transcurrió en su hogar, semanas atrás: la panelista reveló que se le rompió el lavarropas y que actualmente, no consigue el repuesto para arreglarlo. Por esa razón, está lavando a mano los artículos más necesarios y le hizo un especial pedido a sus hijos para que no ensuciaran la ropa de cama.

La periodista reconoció que aún no encontró solución debido a que no consigue una pieza clave para que el electrodoméstico funcione y ningún service ha podido arreglarlo, ya que no cuentan con los repuestos.

“A mí se me rompió el lavarropas la semana pasada, no consigo repuesto y estoy hace 15 días lavando a mano”, explicó Nancy sobre el percance doméstico que tuvo y que está tratando de sobrellevar con el lavado a mano.

“El gran tema es que le ponen chip a cualquier cosa, se te rompe y como no hay importación de chips es un tema. Sale como 6 millones de pesos un lavarropas. Me lo llevaron tres semanas, me lo devolvieron y me dijeron: ‘no conseguimos el repuesto’. Y me lo devolvieron”, agregó la panelista.

Nancy Pazos.mp4

El pedido que le hizo Nancy Pazos a sus hijos

A pesar de estar lavando algunas cosas a mano, Nancy Pazos reconoció que le pidió a sus hijos que no saquen las sábanas de sus camas. “Yo ya pedí que esta semana no cambien las sábanas”, contó y generó la reacción del panel: "No, no Nancy”

“El olor a pata que debe haber en tu casa”, le comentó Georgina Barbarossa. “Yo ya recurrí al lavarropas prestado de la vecina de la izquierda, la de la derecha. Ya está”, reconoció la periodista y sacó a la luz el tip que le dio a sus hijos para no ensuciar las sábanas: “Bañate antes de ir a dormir, si no aguántate. El problema con la sábana es que hay que colgarlo, enjuagarlo, retorcerlo, es un montón”, explicó.