La increíble postura de Nancy Pazos en el caso de Alberto Fernández y Tamara Pettinato

La defensa de Nancy Pazos a Tamara Pettinato

A pesar de esto, Pazos mantuvo su postura, argumentando que la difusión del video no es justificable. "No importa. No es un delito, no corresponde. No es un delito, y lo único que hace es denigrar a la mujer", afirmó, dejando en claro que, desde su perspectiva, el contenido del video no debería haber sido expuesto de esa manera.

En medio del debate, Mariana Brey, también panelista del programa, se unió a la conversación, criticando la conducta del expresidente durante su mandato, especialmente en el contexto de la pandemia de Covid-19. "El que se hizo un fiestín con todos nosotros, fue justamente este Presidente. Por eso la sociedad siente tanto asco e indignación en este momento, por las imágenes de Tamara...", expresó Brey. Sin embargo, Pazos la interrumpió, defendiendo a Pettinato y sugiriendo que no era necesario mencionarla en ese contexto.

Tamara Petinato 1.jpg El video de la polémica de Tamara Pettinato con Alberto Fernández

Nancy Pazos culpó a Alberto Fernández y le sacó responsabilidad a Tamara Pettinato

La tensión entre las panelistas se hizo evidente cuando Mariana Brey compartió su reacción al ver el video. "Vi las imágenes y me dieron asco e indignación. Porque estas visitas al Presidente, muchas de ellas, fueron durante la pandemia de Covid, donde los negocios cerraban, la gente se cagaba de hambre, no podías salir, yo no pude despedir a mi abuela que se murió", dijo Brey. En respuesta, Pazos agregó: "Se murió mi papá y mi mamá", antes de calificar a Brey de "carroñera" por su comentario.

Pazos luego planteó una pregunta directa a Brey, cuestionando si consideraba a Tamara Pettinato responsable de los eventos que ocurrieron durante la pandemia. "La culpa es de un Presidente que invitaba mujeres en plena pandemia para divertirse y filmarlas", afirmó, reafirmando su opinión de que la responsabilidad recaía en Fernández y no en Pettinato.

Finalmente, Nancy Pazos concluyó su defensa de Tamara Pettinato con una declaración firme: "Nadie eligió de Presidenta ni de nada, y nada de lo que ha hecho es un delito".