La “obsesión” de Alberto Fernández con Tamara Pettinato

Tras la filtración del video donde se ve al exmandatario y a la periodista bebiendo alcohol y blanqueando una relación más allá que amorosa, la periodista Guadalupe Vázquez usó sus redes sociales para contar el vínculo entre Fernández y Pettinato: "Alberto Fernández boludeaba en Casa Rosada con Tamara Pettinato. Pero no solo eso. Se obsesionó con ella y se le aparecía en la casa. Como un perro en celo. Siendo presidente de un país que se estaba hundiendo en la pobreza" .

Tamara Pettinato con Alberto Fernández El video de Tamara Pettinato con Alberto Fernández.

Y aseguró: “Ella no se obsesionó, pero él sí. Algún tipo de relación mantuvieron porque ella fue varias veces a la Casa Rosada y a la Quinta de Olivos".

Al mismo tiempo, contó que el mandatario se escapaba de la custodia y, en horario laboral, iba al departamento de Puerto Madero. “Muchas veces evadía a la custodia y su entorno tenía que encubrir sus aventuras. La dejaba a Fabiola durmiendo y se escapaba para salir. Es todo tan patético...", informó la periodista este jueves.

La reacción de los famosos

Tras la filtración del video, los famosos no tardaron en hacerse eco de la información y fueron varios los que celebraron que la verdad salga a la luz. Una de ellas fue Maite Peñoñori quien la entrevistó en 2021 cuando se filtró el nombre de Tamara en la lista de invitados a la Quinta de Olivos en medio de la pandemia de coronavirus. “Me acuerdo que estaba en LAM y fui a buscar a Tamara cuando se filtró su ingreso a Olivos y me forreó como diciendo que no tenía por qué explicarme. Nefasta. Hermoso que vayan saliendo las pruebas”, escribió en X.

Coscu fue otro que dio un portazo a los políticos y apuntó al expresidente. “Nunca hice ni haré campaña para un presidente. Pero si di mi apoyo y tuve fe en un viejo nefasto. Pido disculpas públicas a todos mis seguidores por eso. Nunca acepté un sobre ni aceptaré y miren que me ofrecieron de todos los partidos. Jamás voy a transar con estas basuras. Se nos cagan de risa en la cara”.

“Lo decíamos con respecto a Alberto. Cuando los presidentes están en el poder pierden noción de absolutamente todo, se creen impunes y piensan que estas cosas nunca se van a conocer", opinó Ángel de Brito, el conductor de LAM (América TV).

Y la panelista Fernanda Iglesias lanzó, indignada: "Y después de ver esto, a Florencia Peña tampoco le creo. ¡Mirá esto! ¡Mirá a lo que iban! ¡Chicos, iban todos a pelotud...!".