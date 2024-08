Trascendieron fotos de Fabiola Yañez golpeada y los chats con Alberto Fernández que probarían el maltrato

Seguido de las fotos, se filtraron chats que habría tenido Fabiola Yañez con Alberto Fernández después de los hechos de violencia. En los mensajes, la mujer le reprocha a su victimario por los golpes y él no niega en ningún momento los hechos.

fabiola.jpeg Fabiola Yanez con golpes en el rostro y los brazos.

Según se puede apreciar en las capturas de pantalla de las conversaciones de WhatsApp, al menos algunas de las agresiones del expresidente contra su expareja ocurrieron en agosto de 2021, en plena pandemia del coronavirus.

“Esto no funciona así, todo el tiempo me golpeas. Es insólito. No puedo dejar que me hagas esto cuando yo no te hice nada. Y todo lo que trato de hacer con la mente centrada es defenderte y vos me golpeas físicamente. No hay explicación”, comienza el reproche de Fabiola en un mensaje. “Pero deja de discutir. Al final terminamos peleados nosotros por todos los demás. Por favor. Vení”, responde el entonces presidente.

“Me volves a golpear. Estás loco”, replica Yañez. A lo que Fernández responde: “Me siento mal”.

NOTICIA EN DESARROLLO.-