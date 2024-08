Denuncia de Fabiola Yañez a Alberto Fernández recorre los diarios del mundo

La web de la agencia ANSA informa con el titular: "Prohíben al expresidente Fernández salir de Argentina". En Brasil, el periódico O Globo destaca: "El ex presidente niega las acusaciones en su contra". Por su parte, Folha de Sao Paulo informa: "Ex presidente de Argentina Alberto Fernández es acusado de agredir a su esposa", mientras que Uol Noticias se refiere al asunto con el titular: "Ex jefe de Estado sospechado de agresiones a su esposa".

fabiola yañez primera dama Fabiola habría sido golpeada y violentada por Alberto Fernández

El diario El País de Uruguay publicó declaraciones de Juan Pablo Fioribello, abogado de la ex primera dama, aunque no en esta causa específica. Fioribello comentó: "Hoy estaba muy nerviosa. Ella nunca me contó que le pegaba. Hoy me dijo que había sufrido golpes físicos de parte del expresidente y que estaba muy angustiada. Por eso se contactó con el juzgado".

Repercusiones del caso Fabiola en España y México

En España, el diario ABC tituló: "La ex primera dama denuncia a Alberto Fernández por violencia de género", destacando que "un nuevo escándalo sacude la ya dañada imagen del expresidente argentino", mencionando además la causa de los seguros. Por otro lado, el medio Emol.com de Chile escribió: "Los hechos ocurrieron mientras Fernández era presidente", y narra cómo Yañez cambió durante el mediodía de este martes hacia la denuncia.

Público, otro medio español, optó por el titular: "El expresidente argentino Alberto Fernández, denunciado por su expareja por violencia machista". La agencia EFE, consultando al propio Alberto Fernández, recoge su declaración: "Es un momento muy ingrato" y añade que, por el momento, el exmandatario no hará más declaraciones a los medios.

Fabiola.jpg

En México, el periódico El Universal presentó el tema con el título: "Fabiola Yáñez, expareja del expresidente argentino Alberto Fernández, lo denuncia por ‘violencia machista’". Mientras tanto, El Tiempo de Colombia informa sobre la "denuncia por violencia física y hostigamiento". En Ecuador, El Universo publicó: "Una nueva denuncia deberá enfrentar el expresidente de Argentina, Alberto Fernández. Esta es desde su círculo familiar y se trata de violencia de género".

Finalmente, el medio español Artículo 14 eligió el título: "Escándalo de maltrato: las claves para entender el caso de Alberto Fernández y Fabiola Yañez", señalando que la denuncia "pone al descubierto la vulnerabilidad de las mujeres, incluso en las altas esferas del poder". Este medio también se refirió a la denuncia contra el expresidente como un "escándalo".

La cobertura mediática internacional subraya la gravedad de las acusaciones y la conmoción que estas provocaron, destacando la complejidad y la seriedad del asunto. La denuncia de Fabiola Yañez no solo ha sacudido la imagen pública de Alberto Fernández, sino que también pone en el centro del debate la problemática de la violencia de género, recordando a la sociedad la importancia de proteger y apoyar a las víctimas, sin importar su estatus social o político.