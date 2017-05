Añelo, la meca del petróleo que aún no tiene colectivos

El crecimiento de Añelo hoy demanda algo básico luego de haber triplicado su población en cuatro años: un servicio de transporte que una el casco céntrico con los barrios ubicados al pie de la imponente meseta, esta parte llamada Nuevo Añelo.

Hasta antes de 2013, los pobladores contemplaban el paisaje de una meseta enorme, pero ahora son los nuevos pobladores los que tienen de paisaje el dibujo del casco antiguo y las chacras de los alrededores.

Un pueblo nuevo

En ese lugar hay más de tres desarrollos en marcha y se prevé que vivan unas dos mil personas. Las distancias son largas y en el invierno se complica. Es por eso que los vecinos ya solicitan un colectivo que una los nuevos barrios con las escuelas, el municipio y el banco.

El Municipio está elaborando la ordenanza del nuevo transporte público, aunque todavía no sabe bien cómo será el pliego, la cantidad de micros, si serán combis y el valor del boleto. “Queremos cerrar este tema durante este año para mandar la ordenanza. El emergente demográfico de Vaca Muerta no solamente se generó en el ámbito del transporte, hoy la coyuntura de la actividad petrolera no es la misma. Tuvimos un momento de estabilidad y estancamiento, pero los nuevos anuncios están moviendo nuevamente el esquema de la realidad del pueblo”, expresó Marcelo Venegas, secretario de Gobierno de la Municipalidad de Añelo.

En el sector norte de la Ruta 7 se levanta el nuevo sector urbanizable de la ciudad. Ahí está el barrio La Esperanza, Loteo Social (140 lotes) y Nuevo Añelo, a unos 2 kilómetros de casco céntrico. “No hay más posibilidades de seguir creciendo en el casco antiguo, por eso la gente está pidiendo el transporte público”, sentenció el funcionario municipal.

Hasta ahora, una empresa, Transportes Rincón, llega desde Neuquén, Centenario y San Patricio del Chañar a la localidad de Añelo. Es un servicio interurbano que no reemplaza el pedido que hacen los vecinos de contar con un colectivo de recorrido interno. “Es una experiencia nueva y tenemos la ventaja de que no vamos a cometer errores de otras ciudades”, concluyó Venegas.

El pueblo que reventó por la actividad

Un perfil criancero

A pesar de los yacimientos en los alrededores, Añelo siempre fue un pueblo criancero y con algunas fincas en los alrededores. Sus mañanas eran tranquilas y ahora todo esto cambió a partir de 2013.

La fiebre en Loma Campana

Tras el acuerdo Chevron-YPF, Loma Campana se transformó en el yacimiento estrella de la formación Vaca Muerta. Hubo revolución en Añelo y vino gente de todo el país a buscar trabajo.

La suba de los precios

En 2014 el kilo de pan llegó a costar casi 50 pesos. Los precios estaban por las nubes. Hubo gente que alquiló su casa y se mudó a otra ciudad, como El Chañar o Centenario, y vive de rentas.

El ocaso y la espera del furor

La baja internacional del crudo generó un parate en 2016. Muchos se fueron de Añelo y quedó la promesa de ampliar los servicios de cloacas, agua y electricidad a los nuevos barrios del poblado.

7500 habitantes residen hoy en Añelo tras el boom petrolero

Los datos siguen siendo extraoficiales. Los números que maneja el Municipio son que de 2013 a 2015 la población se incrementó en ese porcentaje. Antes de la explosión de la formación estrella, el pueblo tenía 2500 habitantes. En pleno apogeo y crisis llegó a los 7500. Esto implicó que Añelo necesitara una nuevo hospital, una comisaría, jardines de infantes y loteos en el sector norte, contra la barda. Un pueblo nuevo.

Tiene que llegar la luz a nuevas industrias

El proyecto del parque industrial para Vaca Muerta en Añelo sufrió el parate de la crisis de 2015, con la caída del precio internacional del barril de crudo.

Sin embargo, la iniciativa sigue latente y más de 50 firmas están asentadas y funcionando, sobre un total de 117 convenios que firmó la Municipalidad de Añelo con empresas operadoras, de servicios petroleros y especiales.

El parque se ubica arriba en la meseta, a la vera de la vieja ruta hacia Rincón de los Sauces, en unas 250 hectáreas. Hoy todas funcionan a través de energía con generadores con un alto costo mensual, sobre todo para las empresas más pequeñas. Es que la obra denominada Estación Transformadora Loma Campana 132/33/13.2 kilovolts -aportará una potencia de 15 MVA- aún está en construcción.

Entre las compañías asentadas figuran Schlumberger, Halluburton, Oil y Baker Hughes y San Antonio, entre otras. Además del parque industrial municipal, existen otros dos parques en proyección: uno del gobierno provincial y otro privado, denominado San Benito.

Añelo tuvo un boom de inversiones y compra de tierras por parte de todo tipo de empresarios, con un precio que oscilaba los 18 pesos el metro cuadrado. Con tamaña promoción, un terreno de cinco hectáreas no superaba el millón de pesos para los empresarios.

Actualmente, la localidad espera otra ola petrolera, de acuerdo con los u$s 5 mil millones de inversión previstos por las principales operadoras que hay en la cuenca neuquina.