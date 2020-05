Apple y Google lanzan la API para rastrear al COVID-19

El objetivo era conseguir un sistema consensuado y con opiniones compartidas que respetara la privacidad del usuario como objetivo primordial.

Todo el sistema está basado en cuatro pilares fundamentales que definen qué se podrá hacer con las aplicaciones que implementen esta API:

Las aplicaciones que se creen con esta herramientas deben ser provistas por un gobierno o por una autoridad pública de salud y solo puede usarse para efectos de Covid-19.

Los usuarios deben dar su consentimiento para usarlas

Las aplicaciones deben pedir consentimiento antes de compartir un resultado positivo

Las aplicaciones deben recolectar el mínimo de data necesario. Todo lo extra no está permitido

Las aplicaciones tienen prohibido pedirte acceder a tus servicios de localización

El uso de la API está restringido a solo una por país, para así promover una alta adopción y evitar la fragmentación

Ambas compañías aclaran que esta herramienta es un complemento al rastreo manual y no intenta suplantar a otro métodos que utilicen los gobiernos de cada país. Sin embargo, destacan que en algunos casos esta sería mucho más efectiva.

i.blogs.es_abee3e_image-2020-05-20-19-27-32_1366_2000.jpg

¿Cómo funciona?

En el caso de que un usuario de positivo en el test de Covid-19 puede configurar que su dispositivo emita una notificación a todas las personas que han estado cerca para que tomen las medidas necesarias. Tanto iOS como Android descargarán de forma periódica estas listas para notificar a los usuarios de posibles contactos.

Apple y Google denominan a este proceso 'Notificación de Exposición',es decir, un mensaje notifica al usuario que ha estado cerca de una persona que estuvo expuesta al virus. Durante este proceso de notificación el sistema no recopila información sensible y personal si el usuario no quiere, ya que podemos activar o no este sistema de notificaciones e información. En lo que respecta a los dispositivos con sistema iOS, hoy se lanzó la versión estable 13.5 para incorporar, entre otras mejoras, este sistema de notificaciones.

LEÉ MÁS

Gobierno evalúa la extensión de la cuarentena por 15 días

Neuquén mantiene achatada la curva: no hay nuevos casos