Qué autos 0km se pueden comprar en dólares: una marca ya ofrece cuotas

En un contexto económico donde la volatilidad cambiaria influye directamente en la decisión de compra, los autos 0km se vuelven todavía más atractivos en la Argentina cuando es posible llegar a un modelo 2025 a estrenar con el uso de dólares billete, incluso los que no fueron declarados.

Toyota Hilux (1).jpg Toyota Hilux, la exitosa pickup de producción nacional.

Casi en simultáneo, Ford Argentina avanzó con un plan de leasing en dólares a través de The Capita Corporation (TCC), ofreciendo plazos de 36 y 48 meses con tasas referenciales de 6,25% y 7,25% en la misma moneda.

Por su parte, Stellantis Argentina se mostró expectante ante el nuevo escenario y adelantó que está evaluando herramientas para aceptar dólares en las operaciones de sus modelos fabricados localmente y también en los importados. En este contexto, la mirada del sector está puesta en cómo evolucionará el plan oficial para “remonetizar dólares fuera del sistema financiero” y cómo las concesionarias adaptarán sus financiamientos y precios a esta realidad.

Autos 0km en dólares: la propuesta de Toyota y Ford

En el caso de Toyota, el punto de partida fue la confirmación de que, desde el 1º de junio, los usuarios podrán comprar vehículos 0 km tanto en pesos como en dólares, sin necesidad de que la operación se convierta a la moneda local. Hasta ahora, modelos de lujo como Lexus, el RAV4 y la Land Cruiser ya se comercializaban con precios en dólares, pero la novedad es que a las versiones más populares, como el Corolla Cross o el Corolla, se les sumó esta opción.

Además, la marca japonesa adelantó que está trabajando en un plan de cuotas en dólares, del que aún no trascendieron los detalles finales, pero que sería el primero en su tipo dentro del mercado local. Esta propuesta aparece luego del guiño del ministro de Economía, Luis Caputo, a las terminales para que incluyan financiación en moneda extranjera.

Ford Everest Ford Everest, el SUV que ya se puede comprar en la Argentina.

Por su parte Ford, además de aceptar dólares para transacciones de contado, puso en marcha un programa de leasing en dólares a través de Banco Comafi y TCC. Con plazos de 36 y 48 meses y tasas anuales de 6,25 % y 7,25 %, los usuarios pueden financiar modelos como la Ranger, la Everest y los icónicos Bronco. “Si para los clientes es importante poder pagar en dólares o financiar en dólares, vamos a ofrecer estas alternativas”, aclaró Sebastián Trotta. Asimismo, Ford confirmó que ya recibe dólares para operaciones de contado en toda su red de concesionarios.

Con estas dos propuestas en carrera, se espera que otras marcas sumen alternativas en dólares para captar a un público que busca protegerse de la inflación y de la depreciación del peso, además de aprovechar las facilidades que impulsan desde el Gobierno.

Hasta qué monto se puede comprar con “dólares del colchón” sin declarar

La resolución de la Unidad de Información Financiera (UIF) modificó los umbrales para el reporte de operaciones en efectivo, y estableció que no será necesario justificar el origen de los fondos cuando la compra de un vehículo 0 km no supere los $115 millones. Esto equivale aproximadamente a US$ 95.000 al tipo de cambio oficial. En otras palabras, quienes cuenten con dólares del colchón podrán adquirir un auto cero kilómetro sin que se genere un reporte adicional ni la obligación de presentar documentación que respalde la procedencia del dinero.

Antes de esta modificación, cualquier compra de vehículos que excediera los $60 millones quedaba bajo monitoreo y requería un “Perfil del Cliente” que detallara el origen de los fondos. Ahora, el nuevo umbral permite que más familias y particulares vuelquen sus ahorros en la adquisición de autos nacionales e importados sin temer a la fiscalización.