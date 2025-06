Cuánto sale una Ford Ranger 0 kilómetro con valor actualizado en junio 2025

Los números se enmarcan en un fuerte incremento en las ventas que registra el mercado en lo que va del año. En mayo se patentaron 55.363 unidades, un 59.1% más que en mayo de 2024 cuando se registraron 35.796 unidades 0 kilómetro.

RANGER II .jpg La Ford Ranger es robusta y se adapta a todo tipo de terrenos. Foto: (ford.com.ar)

De esta manera en los primeros ciclo meses del año se patentaron 272.837 unidades, esto es un 78,9% más que en el mismo período, dónde se habían registrado 152.518 vehículos.

Por otro lado, según el informe de ACARA Neuquén fue la séptima provincia en patentamientos de autos el mes pasado, detrás de Buenos Aires, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y Tucumán.

El aumento de precios que Ford aplicó en junio

Luego de no haber aplicado aumentos en la segunda quincena de abril y en mayo, Ford realizó a comienzos de junio un leve retoque de los precios de toda su gama de vehículos en relación al 2%, ubicado por debajo de la inflación mensual.

ford-ranger-1jpg.webp La Ford Ranger en la planta de General Pacheco, donde se la fabrica desde 1996.

Este se debe a que la automotriz con sede en Pacheco, Buenos Aires, estuvo monitoreando “la evolución de las variables clave que impactan sobre los costos”, reconoció el CEO de Ford Argentina, Martín Galdeano.

Y ese relevamiento arrojó algunas cifras que parte del público automotor no se esperaban, como que la Ford Ranger LTD+ V6 AWD AT y la Ranger XLS V6 3.0 bajaran sus precios en un 4.1% y un 1.06%, respectivamente.

Cuánto sale una Ford Ranger en junio 2025

Dentro de uno de los segmentos más competitivos del mercado local, la Ford Ranger comenzó a producirse en 1996 en la planta de Pacheco, Buenos Aires y en junio de 2023 la nueva generación de esta pickup recibió su última actualización, que se presentó con una amplia gama de opciones con diferentes motorizaciones, niveles de equipamiento y confort.

La gama de la Ford Ranger está equipada con tres tipos de motores. Dos de ellos, también producidos en el país: el Panther 2.0 Turbodiésel de 170 CV de potencia y 405 Nm de torque; y el Lion V6 3.0 Turbodiésel de 250 CV y 600 Nm. A ellos se suma el Panther 2.0 Bi-Turbodiésel (210 CV y 500 Nm, que por el momento se mantiene su importación desde la India.

A su vez tiene cinco niveles de equipamiento: las XL, XLS, XLT y Limited que están presentes desde su lanzamiento, a las que se sumó en los últimos meses la versión Black. Y viene en variantes de tracción simple y 4x4. Los siguientes son los precios de lista de la Ford Ranger en junio de 2025: