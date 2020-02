Barrientos indicó que el siguiente secuestro de vehículo por alcoholemia positiva fue el de un joven de 25 años, que circulaba en un Susuki Fun también en un operativo sobre Autovía Norte y Casimiro Gómez, cuya alcoholemia le dio 1,83 gramos de alcohol en sangre.

“También fue positivo el alcohotest del conductor de un Volkswagen Fox que hizo un giro en U sobre el puente y chocó a un Fiat Uno. En el accidente, que sólo tuvo daños materiales, se estableció que el conductor, que realizó la maniobra incorrecta, tenía 0,61 gramos de alcohol en sangre”, sostuvo el comisario.

Barrientos indicó que entre el viernes, sábado y domingo se registraron once accidentes, cinco ocupantes con lesiones leves y, en la mayoría de los casos, ocasionaron daños materiales. “La síntesis del fin de semana es que estos once siniestros no fueron de gravedad. La gran mayoría ocurrió en zona urbana”, señaló el comisario.

LEÉ MÁS

Atraparon a 19 borrachos al volante durante el fin de semana

Dormía en el auto, muy borracho y con sus hijitos en la parte de atrás

Junín de los Andes: borracho le erró al puente y cayó con su pesado camión al río