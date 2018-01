Embed les comento que acompañe a varias actrices a abortar o a comprar la pastilla del día después. Respeto su silencio y sus secretos a muerte. Pero somos muchas, eh... — Muriel Santa Ana (@Murielsantaok) 4 de enero de 2018

Ante la declaración, Fabián Doman manifestó que, si bien que está a favor de que la mujer decida sobre su cuerpo, rechaza la forma en la que Muriel trata el tema. En tanto, Julieta Cardinali, Verónica Llinás, Carla Peterson y Mike Amigorena la bancaron en las redes.

Embed Amiga somos muchas las que te “supportamos” y soportamos... pocas las q se animan. Vos de las que cortan las cadenas. T quiero y admiro. https://t.co/dnqyaGyKIR — carla peterson (@carlapetersonA) 4 de enero de 2018

Embed La cantidad de comentarios cargados de ignorancia que leí sobre el tema Gracias @Murielsantaok por tu valentía y claridad ! https://t.co/DNZtkovEwl — Julieta Cardinali (@cardinalijuliet) 4 de enero de 2018

Embed Amiga aunque ya te lo dije en privado te lo repito y te lo grito al viento! Orgullosa de vos siempre y por siempre, gracias... te quiero @Murielsantaok — griselda siciliani (@grisici) 4 de enero de 2018

“Quiero decirles a los que me desearon la muerte y el cáncer que me enseñaron el principio de igualdad y libertad. Cristianismo, hipocresía, idea de clase y racismo no me enseñaron”, escribió Muriel, quien con sus revelaciones reinstaló el pedido de aborto legal y seguro.

Úrsula Vargues se sumó a la discusión con un tuit que escandalizó a varios: “Qué convenientemente machista no considerar ‘la vida’ desde los espermatozoides, no? Hacerse una paja sería una masacre”.

Embed Q lindo cuándo todos se rién mientras hay niñas abortando clandestinamente. Con riesgo de morir. MORALINA!! — Ursula Vargues (@ursuvargues) 4 de enero de 2018