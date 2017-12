La conductora de Confrontados posó con una diminuta bikini de espaldas junto a una pileta y con una humorada escribió: “Sin filtro. Todas podemos ser Sol Pérez. Está claro que como modelo me cago de hambre”. “Ahora me voy a sacar fotos al estilo Sol Pérez, 40 añitos baby. Ya van a ver”, prometió, antes de sacarse la explosiva foto, la ex participante del ‘Bailando’ que había critcado a Marcelo Tinelli por obligarla a dar una vueltita para que poncharan su cola.