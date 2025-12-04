Adiós luces navideñas tradicionales: esta tendencia es más práctica y moderna

En este artículo, te contamos cuál es la nueva tendencia en luces navideñas en 2025.

El historiador estadounidense David Bertaina describió en uno de sus artículos que los árboles de Navidad estuvieron originalmente inspirados en el árbol del paraíso de las obras de teatro medievales, que representaban la historia de Adán y Eva el 24 de diciembre (el día de ambos personajes bíblicos en el calendario litúrgico de la Iglesia Católica). De cara a una nueva Navidad, cobró fuerza una tendencia para decorar el arbolito como así también otros sitios de la casa. ¿Adiós a las luces navideñas tradicionales en 2025?

Cabe destacar que la tradición de adornar el árbol navideño tuvo su origen en Alemania y Escandinavia en los siglos XVI y XVII, extendiéndose posteriormente a otros países europeos. Las luces navideñas cumplen el mismo rol que antaño cumplían las velas, y representan la luz de Cristo.

Los proyectores de luces inteligentes , las tiras de neón flexibles y las velas electrónicas ganan terreno para imponerse como la nueva tendencia en la Navidad 2025 y así dejar atrás a las tradicionales luces navideñas .

Esta tendencia apunta hacia opciones más sostenibles, versátiles y tecnológicas, que no solo apuntan a reducir el consumo eléctrico, sino que también se adaptan mejor a los nuevos estilos de decoración.

A continuación, brindamos una nómina con los nuevos artefactos de iluminación que tienden a convertirse en tendencia de cara a la Navidad 2025:

Tiras de neón flexibles : se tratan de una tendencia moderna, que permite reemplazar las luces navideñas tradicionales por un diseño minimalista y controlable desde el teléfono celular.

: se tratan de una moderna, que permite reemplazar las por un diseño minimalista y controlable desde el teléfono celular. Proyectores de luces LED inteligentes : estos artefactos posibilitan decorar paredes y fachadas con figuras navideñas en movimiento.

: estos posibilitan decorar paredes y fachadas con figuras navideñas en movimiento. Velas electrónicas o de cera natural : son ideales para generar un ambiente acogedor sin peligro de incendio.

: son ideales para generar un ambiente acogedor sin peligro de incendio. Frascos luminosos o jarras decorativas : funcionan con baterías o energía solar y pueden colocarse en interiores o exteriores.

: funcionan con baterías o energía solar y pueden colocarse en interiores o exteriores. Plantas o ramas naturales con micro luces solares: es la opción más requerida para quienes buscan un estilo más ecológico y natural.

¿Cuánto cuestan los nuevos artefactos de iluminación navideña?

A través de un recorrido por diversas tiendas en línea, pudimos recabar distintas opciones y precios. Esta guía puede resultarles útil a aquellas personas que pretendan sumarse a esta tendencia de cara a la Navidad 2025:

Un kit de tira de luz LED de neón flexible por 5 metros para exterior puede conseguirse por 13 mil pesos.

por 5 metros para exterior puede conseguirse por 13 mil pesos. Un proyector inteligente LED con luces multicolor o luz nocturna estrellada oscila entre 45 y 80 mil pesos.

con luces multicolor o luz nocturna estrellada oscila entre 45 y 80 mil pesos. Un set de tres velas LED electrónicas cuesta, aproximadamente, 22 mil pesos.

cuesta, aproximadamente, 22 mil pesos. Un juego de 12 frascos luminosos puede conseguirse por 94 mil pesos.

puede conseguirse por 94 mil pesos. Un juego de luces Solares Led Jardín Exterior Ramo Bombillas Estaca Negro cuesta 12 mil pesos.

Cabe recordar que, en 2025, la Nochebuena tendrá lugar el miércoles 24 de diciembre, en tanto que la Navidad se celebrará el jueves 25/12. En el caso de Año Nuevo, el 31 de diciembre caerá en día miércoles y el 1ro de enero de 2026 en jueves.