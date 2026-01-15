Cómo son los robots humanoides de Mercado Libre: el video que impacta

En uno de sus centros en Estados Unidos, Mercado Libre incorporó robots humanoides para trabajos de logística. A través de las redes sociales, se conoció el video que documenta la irrupción del modelo Digit en ML .

A mediados de 2021, Mercado Libre desembarcó en Estados Unidos. Al asociarse con BigCommerce Holdings -con sede en Texas- el gigante argentino del e commerce comenzó su expansión en América del Norte. Recientemente, Mercado Libre incorporó robots humanoides para trabajos de logística en su centro de operaciones ubicado en San Antonio (Texas). Y se conoció el video que da cuenta de la irrupción del modelo Digit , producto de la tecnología desarrollada por Agility Robotics.

Cabe recordar que Mercado Libre fue fundada por Marcos Galperin en 1999. Actualmente, cuenta con operaciones en 18 países de América Latina: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, el Perú, la República Dominicana, Uruguay y Venezuela.

A través de las redes sociales, se conocieron imágenes de los robots humanoides Digit , que Mercado Libre incorporó para tareas de logística en uno de sus centros ubicado en Estados Unidos.

En su sitio oficial, Agility Robotics define así al robot humanoide Digit: “Es un humanoide de uso general diseñado para trabajar como usted. Optimiza los flujos de trabajo para reducir la brecha laboral, mejorar el rendimiento y satisfacer las demandas de los entornos logísticos y de fabricación modernos”.

Asimismo, este robot incorporado por Mercado Libre presenta las siguientes características, que fueron definidas puntualmente por su fabricante:

Autónomo: el robot humanoide Digit trabaja bajo un sistema de gestión de flotas basado en la nube, que facilita la configuración de flujos de trabajo industriales. Aquella empresa que lo adquiera puede gestionar hasta tres turnos al día y que este tome breves descansos programados para recargar energías.

Adaptable: Agility Robotics señala que el Digit se adapta a medida que cambian sus necesidades. Efectores finales y flujos de trabajo adaptables integrados directamente en sus sistemas de automatización existentes.

Confiable: el fabricante subraya que ofrece capacitación en robots, soporte de gestión de cambios y estrategias de adopción operativa para maximizar el éxito.

Digit mide aproximadamente 1,75 metros, pesa cerca de 63,5 kilogramos y tiene capacidad para levantar cargas de hasta 15,8 kilogramos. En experiencias previas con otras compañías del sector logístico e industrial -tales los casos de GXO Logistics y Schaeffler- Digit realizó más de 100.000 movimientos de contenedores.

Por otra parte, el fabricante de este robot humanoide que incorporó Mercado Libre resalta que Digit utiliza una combinación de controles tradicionales y métodos de aprendizaje basados en IA, que incluyen percepción, navegación y planificación de primer nivel. A su vez, detalla que Digit y su conjunto de manipuladores son robustos y resistentes, diseñados para gestionar una amplia variedad de movimientos de materiales en instalaciones.

La estrategia de Mercado Libre al sumar estos robots humanoides no es casual: su centro de distribución de San Antonio (Texas) se posiciona como clave para la logística regional. Desde este centro, ML gestiona envíos hacia México que involucran tanto a vendedores estadounidenses como a operaciones propias de la plataforma. Así, la incorporación de tecnología robótica avanzada se enmarca en la necesidad de manejar mayores volúmenes de pedidos y optimizar los flujos internos dentro de los almacenes.

Digit es la primera experiencia de Mercado Libre con robots humanoides, diseñados para ejecutar tareas similares a las realizadas por operadores humanos. Según trascendió, aún no se sabe con certeza cuántas unidades de Digit serán desplegadas o si el proyecto funcionará inicialmente sólo como una prueba piloto o como una implementación permanente.