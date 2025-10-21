Se filtró el plan de Amazon: reemplazará a 6.000 empleados por robots

La empresa implementará un nuevo sistema de automatización. A nivel mundial, ya cuenta con más robots que trabajadores humanos.

La filtración de un documento interno reveló los planes de Amazon para reemplazar a unos 6.000 empleados con robots en distintas sedes de Estados Unidos . El documento, al que accedió The New York Times, detalla una estrategia de automatización que busca reducir costos y acelerar la eficiencia operativa.

A mediados de este año, el gigante del e-commerce fundado por Jeff Bezoz señaló que ya tiene tantos autómatas como operadores humanos en sus almacenes. En concreto, hay un millón de robots que trabajan en sus centros de distribución a nivel mundial y el 75% de sus envíos a nivel global tienen algún tipo de asistencia mecánica.

En la ocasión, representantes de la firma indicaron que esta estrategia aumentó los niveles de productividad y que favorece la rotación de personal en los depósitos. En números: mientras que hace 10 años enviaban 175 paquetes por empleado, ahora el volumen creció hasta los 3.870.

Robots en Amazon: los detalles de su estrategia de automatización

Según la información filtrada —entrevistas y documentos que no fueron publicados oficialmente—, la empresa radicada en Washington espera que sus soluciones robóticas se ocupen de tareas que requerirían a 600.000 empleados de carne y hueso, de aquí al año 2033.

Ese plan avanzará en Amazon, a pesar de las estimaciones de que venderá aproximadamente el doble de productos durante ese período. De hecho, sus equipos abocados al desarrollo de robots se esfuerzan para automatizar el 75% de todas las operaciones de la compañía.

Con este paso, la firma fundada en 1994 ahorraría 30 centavos por cada artículo en sus almacenes, que luego envía a los compradores. La cifra unitaria puede parecer escasa; sin embargo, supone una ganancia extra de 12.600 millones de dólares entre 2025 y 2027.

Amazon no quiere que el plan de automatización perjudique su imagen

Siguiendo el repaso, el gigante tecnológico estadounidense es consciente de que reemplazar a trabajadores por robots puede impactar en su reputación corporativa. En criollo, elegir a máquinas en lugar de humanos perjudicaría su imagen y generaría una reacción negativa en posibles clientes.

Por eso, de acuerdo a la fuente, en sus comunicaciones oficiales Amazon emplea una terminología que evita términos como “automatización” e “Inteligencia Artificial” y, en cambio, prefiere conceptos menos específicos, como “tecnología avanzada” y “cobots”, en referencia a las soluciones que servirían como complementos y no como reemplazantes de los trabajadores.

En declaraciones al NYT, un vocero de la firma de comercio electrónico dijo que los documentos divulgados son incompletos y que no reflejan su estrategia general de contratación.

Amazon reveló la causa oficial del colapso que paralizó servicios en todo el mundo

Más allá de los planes de Amazon, esta semana comenzó con un fuerte dolor de cabeza para la empresa estadounidense debido a una falla en sus servicios web que provocó un apagón en aplicaciones, billeteras electrónicas y videojuegos a nivel mundial.

Tras el colapso global que dejó a millones de usuarios sin acceso a servicios esenciales durante varias horas, Amazon finalmente rompió el silencio y brindó su explicación oficial sobre la causa del apagón digital. La empresa confirmó que el incidente tuvo su origen en una falla de su sistema de nombres de dominio (DNS), una pieza central en la infraestructura de Internet que traduce las direcciones web en direcciones IP comprensibles para las computadoras.

Según informó la agencia Noticias Argentinas, el gigante tecnológico explicó que el problema se debió a una interrupción en el esquema de DNS, el sistema que permite que, al escribir una dirección como “google.com”, el navegador sepa a qué servidor dirigirse. La falla provocó un efecto dominó que paralizó a cientos de plataformas y servicios en todo el mundo, desde sitios de comercio electrónico hasta sistemas de mensajería y aplicaciones financieras.

El incidente evidenció la enorme dependencia global de la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), que alberga y sostiene buena parte del tráfico digital mundial. Incluso algunos servicios internos de la propia compañía resultaron afectados, amplificando el alcance del apagón.