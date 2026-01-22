El sesgo psicológico que te impulsa a tomar malas decisiones: ¿de qué se trata el "descuento hiperbólico"?

Las personas suelen ir en la búsqueda de recompensas inmediatas, pero los especialistas en el tema recomiendan una serie de tips para evitar caer en el sesgo psicológico .

Qué es el “descuento hiperbólico”, el sesgo psicológico que te impulsa a tomar malas decisiones, y cómo superarlo

Las personas se enfrentan a diario a situaciones en las que tomar una decisión es clave y tiene un impacto en lo inmediato o en un período de tiempo más largo. Lo cierto es que, desde la psicología , cada vez se estudia más a las personas frente a situaciones así y una de ellas es la noción de descuento hiperbólico.

¿Qué significa? Se trata de una tendencia entre las personas para escoger una recompensa inmediata, por pequeña que sea, a esperar más tiempo para conseguir una recompensa mucho mayor. Para la psicología, este tipo de decisión casi por impulsividad es mala ya que distorsiona la percepción del valor.

Para Vincent Berthet , profesor de la Universidad de Lorraine, esta acción es estudiada como “una gratificación postergada”.

De hecho, para los estudiosos de la Universidad Pontificia Comillas de España, el descuento hiperbólico tiene un motivo evolutivo ya que nuestros abuelos o incluso generaciones más atrás no tenían que pensar en un futuro lejano, puesto que las amenazas eran muchas y la esperanza de vida baja.

Por su parte, el psicólogo Daniel Kahneman señala que quienes tienen este sesgo entienden que, si la recompensa a la hora de tomar decisiones está más cerca en el tiempo se mucho más atractiva.

Sin embargo, la rapidez en la toma de ciertas decisiones podría traer consecuencias negativas y así lo explica la profesora de Marketing y Ciencias del Comportamiento, Irene Scopelliti, quien entiende como algo contrario a “una forma racional de valorar el tiempo”.

Recomendaciones para evitarlo

Definir plazos que nos ayuden a evitar tomar decisiones de manera impulsiva, evitar tentaciones futuras aceptando de antemano evitarlas y utilizar recordatorios de distintos tipos son consejos que brindan los especialistas para no caer en este sesgo.

Otra de las técnicas, mucho más simples para mitigar el sesgo es crear pequeñas recompensas inmediatas que refuercen hábitos positivos. Esto puede ser algotan simple como ver una serie mientras se hace ejercicios, en lugar de verla en el sofá. Así, se puede vincular el esfuerzo a una recompensa instantánea, haciendo que las decisiones a largo plazo sean más atractivas.