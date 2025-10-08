El truco de los parrilleros que puede cambiar la forma en que cocinás el asado

El paso a paso de cómo aplicar este truco fácil y simple, que los parrilleros más experimentados conocen.

El asado es la comida más popular de Argentina y hay tantos trucos y maneras de prepararlos, como parrilleros. Pero hay un nuevo secreto que se ha vuelto tendencia y que podrá cambiar por completo el sabor de la carne y darle un sabor especial.

Aunque ya muchos lo usan para frotarlo en la parrilla pensando que le añade sabor a la carne, esta acción tiene un nuevo beneficio, facilita que la carne no se pegue y se cocine de manera más uniforme.

Se trata del ajo, que al entrar en contacto con el calor, crean una delgada película sobre el hierro o acero de la parrilla , un secreto que los parrilleros más experimentados conocen y que pocos se animan a probar en casa.

Pixabay Asado

Pero además, el ajo deja un aroma suave y un toque de sabor que realza la carne sin invadirla.

También, el ajo también ayuda a limpiar y desinfectar la parrilla. Sus compuestos sulfurados eliminan restos de grasa y bacterias de asados anteriores.

Cómo aplicar el truco del ajo, paso a paso

Cortá un diente de ajo al medio.

Con la parrilla bien caliente, frotá el ajo por todas las rejillas.

Esperá unos segundos antes de poner la carne, para que el aroma se impregne de forma sutil.

Tips a tener en cuenta

No uses demasiado ajo, sino que con un solo diente alcanza para lograr el efecto sin tapar el sabor de la carne.

Este truco funciona mejor en parrillas de hierro o acero inoxidable.

Si querés sumar un plus, podés repetir el proceso entre tanda y tanda de carne.

Los beneficios del ajo para la salud

El ajo (Allium sativum) es un alimento natural que no solo aporta sabor a la cocina, sino que también tiene propiedades medicinales reconocidas desde la antigüedad. Entre sus principales beneficios se destacan:

ajo2.jpg

Refuerza el sistema inmunológico

-El ajo contiene compuestos sulfurados, como la alicina, que ayudan a estimular la producción de glóbulos blancos y fortalecer las defensas del organismo.

-Puede ayudar a prevenir resfriados y reducir la duración de infecciones leves.

Protege el corazón y mejora la circulación

-Contribuye a reducir la presión arterial y los niveles de colesterol “malo” (LDL).

-Favorece la salud de los vasos sanguíneos, disminuyendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares.

Propiedades antioxidantes y antiinflamatorias

-Los antioxidantes presentes en el ajo combaten los radicales libres, retrasando el envejecimiento celular.

-También ayuda a reducir la inflamación crónica, relacionada con distintas enfermedades degenerativas.

Apoya la salud digestiva

-El ajo puede favorecer la flora intestinal y tiene efectos antimicrobianos que combaten bacterias y hongos dañinos.

-Propiedades antibacterianas y antivirales

-La alicina y otros compuestos del ajo ayudan a combatir infecciones bacterianas y virales, siendo útil como complemento en la prevención de enfermedades comunes.

Puede ayudar en el control del azúcar en sangre

-Algunos estudios sugieren que el ajo ayuda a regular los niveles de glucosa, lo que es beneficioso para personas con riesgo de diabetes tipo 2.

Efecto desintoxicante

-Contribuye a eliminar toxinas y metales pesados del cuerpo, protegiendo órganos como el hígado.