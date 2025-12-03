Frotar cebolla en las rejillas: para qué sirve este truco casero que se volvió viral
Este método simple tiene múltiples beneficios para la limpieza y los malos olores. Paso a paso para aplicarlo correctamente.
Frotar cebolla en las rejillas de casa es un truco casero que ganó popularidad por su efectividad para combatir olores, grasa y bacterias. Las rejillas de ventilación, baño, cocina o desagüe suelen acumular humedad, sarro y suciedad con el paso del tiempo, ya que no siempre forman parte de la limpieza diaria.
Este remedio natural promete mejorar la higiene del hogar de manera rápida, económica y sin productos químicos.
En este marco, especialistas en limpieza ecológica y microbiología doméstica señalaron que este truco ayuda a desinfectar y eliminar olores de las rejillas.
Por qué la cebolla es el secreto para unas rejillas más limpias y sin olor
La cebolla es un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes. Estudios publicados en Journal of Food Science y International Journal of Microbiology demostraron que estos compuestos inhiben la proliferación de bacterias comunes en superficies húmedas y con restos orgánicos.
Además, la cebolla libera sustancias volátiles capaces de neutralizar olores persistentes producidos por hongos y bacterias acumuladas en las rejillas del hogar.
Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:
- Ayuda a desprender grasa y residuos adheridos.
- Neutraliza olores sin usar químicos agresivos.
- Reduce la carga bacteriana en superficies difíciles de alcanzar.
Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza más profunda sin depender de productos industriales.
Los beneficios de frotar cebolla en las rejillas
- Elimina malos olores: sus compuestos sulfurados neutralizan olores causados por bacterias.
- Actúa como desinfectante natural: ayuda a reducir microorganismos comunes en ambientes húmedos.
- Desprende grasa y suciedad adherida: ideal para rejillas de cocina o ventilación.
- Evita la formación de moho: gracias a su acción antifúngica comprobada en estudios científicos.
- Es económica y accesible: solo se necesita media cebolla cruda.
Paso a paso: cómo limpiar las rejillas con cebolla
- Cortá una cebolla a la mitad.
- Limpiá superficialmente la rejilla para retirar polvo o residuos grandes.
- Frotá la cebolla directamente, presionando para liberar el jugo.
- Dejá actuar al menos 10 minutos.
- Pasá un cepillo o esponja para retirar la suciedad aflojada.
- Enjuagá con agua caliente o secá con un paño limpio.
- Repetí el proceso una vez por semana si el área es muy húmeda.
No tires más las cáscaras de cebolla: así las podés aprovechar
En tiempos donde cada ingrediente cuenta, aprender a aprovechar al máximo lo que suele ir a la basura puede marcar la diferencia en la cocina y en el bolsillo. Las cáscaras de cebolla, por ejemplo, pueden transformarse en un condimento aromático ideal para sazonar carnes, guisos y vegetales.
En esta receta, vas a poder saber el paso a paso de cómo preparar una sal saborizada casera con lo que antes tirabas, sumando sabor y ahorrando.
Con un tratamiento sencillo de las cáscaras de la cebolla morada, es posible triturarlas para que, echas polvo, acompañen la sal. El resultado es una versión nueva y llena de sabor.
Cómo preparar sal saborizada casera con cáscara de cebollas
Esta receta es ideal para usar como sazonador en papas, carnes o vegetales al horno. La preparación fue compartida por la cocinera Agus Liporace, a través de su perfil en Instagram (@kulinaria.recetas). Para hacerla, se necesitan:
- Cáscaras de aproximadamente 5 cebollas moradas.
- Sal(cantidad a gusto).
- Pimentónahumado molido.
- Pimienta molida.
- Opcional: Ajoen polvo.
Paso a paso para tener sal saborizada
Luego de agrupar los ingredientes anteriores, es necesario:
- Tener una buena cantidad de cáscaras de cebolla.
- Lavarlas bien.
- Dejarlas secar.
- Tostarlas en la freidora de aire o en el horno: dejar hasta que estén crocantes. Si se usa el horno, debe ser con fuego bajo.
- En una bolsa de plástico, mezclar las cáscaras con sal, triturarlas un poco, para luego llevarlas a la licuadora.
- Luego, hay que agregar pimentón ahumadoy pimienta. Volver a mezclar.
- Guardar en un recipiente de vidrio.
Es un paso a paso en el que se pueden incorporar otros elementos a gusto. Una opción de sal casera para múltiples funciones.
