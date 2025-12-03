Frotar cebolla en las rejillas: para qué sirve este truco casero que se volvió viral

Este método simple tiene múltiples beneficios para la limpieza y los malos olores. Paso a paso para aplicarlo correctamente.

El truco de frotar cebolla en las rejillas de casa es cada vez más popular

Frotar cebolla en las rejillas de casa es un truco casero que ganó popularidad por su efectividad para combatir olores, grasa y bacterias . Las rejillas de ventilación, baño, cocina o desagüe suelen acumular humedad, sarro y suciedad con el paso del tiempo, ya que no siempre forman parte de la limpieza diaria.

Este remedio natural promete mejorar la higiene del hogar de manera rápida, económica y sin productos químicos.

En este marco, especialistas en limpieza ecológica y microbiología doméstica señalaron que este truco ayuda a desinfectar y eliminar olores de las rejillas.

Por qué la cebolla es el secreto para unas rejillas más limpias y sin olor

La cebolla es un vegetal con alto contenido de compuestos sulfurados, especialmente la alicina y otros derivados, que poseen propiedades antibacterianas y desodorizantes. Estudios publicados en Journal of Food Science y International Journal of Microbiology demostraron que estos compuestos inhiben la proliferación de bacterias comunes en superficies húmedas y con restos orgánicos.

Además, la cebolla libera sustancias volátiles capaces de neutralizar olores persistentes producidos por hongos y bacterias acumuladas en las rejillas del hogar.

Cebolla Portada.jpg

Desde el punto de vista práctico, expertos en limpieza natural señalan que:

Ayuda a desprender grasa y residuos adheridos.

Neutraliza olores sin usar químicos agresivos.

Reduce la carga bacteriana en superficies difíciles de alcanzar.

Así, se convierte en una alternativa natural y accesible para quienes buscan una limpieza más profunda sin depender de productos industriales.

Los beneficios de frotar cebolla en las rejillas

Elimina malos olores: sus compuestos sulfurados neutralizan olores causados por bacterias.

sus compuestos sulfurados neutralizan olores causados por bacterias. Actúa como desinfectante natural: ayuda a reducir microorganismos comunes en ambientes húmedos.

ayuda a reducir microorganismos comunes en ambientes húmedos. Desprende grasa y suciedad adherida: ideal para rejillas de cocina o ventilación.

ideal para rejillas de cocina o ventilación. Evita la formación de moho: gracias a su acción antifúngica comprobada en estudios científicos.

gracias a su acción antifúngica comprobada en estudios científicos. Es económica y accesible: solo se necesita media cebolla cruda.

Paso a paso: cómo limpiar las rejillas con cebolla

Cortá una cebolla a la mitad.

Limpiá superficialmente la rejilla para retirar polvo o residuos grandes.

Frotá la cebolla directamente , presionando para liberar el jugo.

, presionando para liberar el jugo. Dejá actuar al menos 10 minutos.

Pasá un cepillo o esponja para retirar la suciedad aflojada.

Enjuagá con agua caliente o secá con un paño limpio.

Repetí el proceso una vez por semana si el área es muy húmeda.

No tires más las cáscaras de cebolla: así las podés aprovechar

En tiempos donde cada ingrediente cuenta, aprender a aprovechar al máximo lo que suele ir a la basura puede marcar la diferencia en la cocina y en el bolsillo. Las cáscaras de cebolla, por ejemplo, pueden transformarse en un condimento aromático ideal para sazonar carnes, guisos y vegetales.

Cáscara cebolla morada

En esta receta, vas a poder saber el paso a paso de cómo preparar una sal saborizada casera con lo que antes tirabas, sumando sabor y ahorrando.

Con un tratamiento sencillo de las cáscaras de la cebolla morada, es posible triturarlas para que, echas polvo, acompañen la sal. El resultado es una versión nueva y llena de sabor.

Cómo preparar sal saborizada casera con cáscara de cebollas

Esta receta es ideal para usar como sazonador en papas, carnes o vegetales al horno. La preparación fue compartida por la cocinera Agus Liporace, a través de su perfil en Instagram (@kulinaria.recetas). Para hacerla, se necesitan:

sal de cebolla

Cáscaras de aproximadamente 5 cebollas moradas .

. Sal (cantidad a gusto).

(cantidad a gusto). Pimentón ahumado molido.

ahumado molido. Pimienta molida.

Opcional: Ajoen polvo.

Paso a paso para tener sal saborizada

Luego de agrupar los ingredientes anteriores, es necesario:

Tener una buena cantidad de cáscaras de cebolla.

Lavarlas bien.

Dejarlas secar .

. Tostarlas en la freidora de aire o en el horno: dejar hasta que estén crocantes . Si se usa el horno, debe ser con fuego bajo.

. Si se usa el horno, debe ser con fuego bajo. En una bolsa de plástico, mezclar las cáscaras con sal, triturarlas un poco, para luego llevarlas a la licuadora.

Luego, hay que agregar pimentón ahumado y pimienta . Volver a mezclar.

y . Volver a mezclar. Guardar en un recipiente de vidrio.

Es un paso a paso en el que se pueden incorporar otros elementos a gusto. Una opción de sal casera para múltiples funciones.