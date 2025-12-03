Inspirado en la mirada de los cachorros, se trata de un eyeliner más suave y dulce, perfecto para el maquillaje diario o looks minimalistas.

Maquillaje de moda: cómo hacer el 'puppy eyeliner' para delinear tus ojos y para tener la mirada más suave y natural

A la hora de resaltar la belleza de la mirada o tapar imperfecciones en los ojos , el tradicional delineado negro ya está quedando fuera de moda y, de a poco, se ve reemplazado por otras alternativas . Una de ellas es el “puppy eyeliner” , una nueva técnica que cada vez gana más lugar entre las expertas del make-up.

Paula Aroca , maquilladora profesional y portavoz de Druni, la cadena de tiendas españolas especializada en artículos de belleza, afirmó que este delineado "es más suave, más dulce y que da un toque inocente muy característico. La idea es imitar esa expresión tierna y algo caída que vemos en los ojos de los cachorros". Y agregó: “Dulcifica mucho las facciones y aporta un aire romántico , perfecto para maquillajes diarios o looks minimalistas ".

Inspirado en la mirada de los perritos -de ahí su nombre-, este estilo tiene un enfoque más tierno , diferenciándose del delineado tradicional, que suele ser más dramático y anguloso. La técnica del “puppy eyeliner” consiste en aplicar el delineador de forma ligeramente descendente siguiendo la línea del ojo , en lugar de elevarse hacia la sien como el clásico “ cat-eye” , logrando una mirada más suave y natural.

puppy El “puppy eyeliner" realza la belleza natural del rostro de manera sutil y efectiva.

La también maquilladora profesional Cristina G. Nuevo señaló que este eyeliner está “pensado para suavizar la mirada, no para levantarla". "No busca un efecto felino, sino uno más redondo y relajado. Por eso su trazo desciende de forma sutil al final del ojo, creando un look muy coreano, muy ‘soft’, ideal para maquillajes naturales", añadió.

Una de las características más destacadas de esta técnica es su adaptabilidad. Se puede utilizar con diferentes tonalidades de delineador, desde los clásicos negro y marrón hasta colores más vibrantes y audaces, lo que permite personalizar el look según la ocasión y los gustos personales.

Cuáles son las ventajas del delineado “puppy eyeliner”

Esta técnica se está volviendo la preferida entre las maquilladoras gracias a su capacidad para realzar la belleza natural del rostro de manera sutil y efectiva. Algunas de sus ventajas sobre el delineado tradicional son:

Apariencia Natural: uno de sus principales beneficios es que proporciona un acabado suave y natural. A diferencia de un delineado más rígido y marcado, el “puppy eyeliner” es sutil y realza la forma natural del ojo, haciendo que luzca fresca y despierta.

esta técnica es extremadamente versátil y se adapta a diferentes formas de ojos y estilos. Ya sea que se busque un look de día casual o algo más sofisticado para la noche, este delineado puede ser modificado en intensidad.

para quienes son nuevas en el arte del delineado, esta es una excelente opción. La técnica es más indulgente que un delineado agudo y puede ser corregida con facilidad, lo que permite a los principiantes ganar confianza.

habitualmente, las maquilladoras buscan looks que sean fáciles de crear y que se mantengan bien durante todo el día. El "puppy eyeliner", con su acabado más ligero, se siente menos pesado en comparación con los delineados más dramáticos.

puppy2 Este delineado es más suave, más dulce y da un toque inocente.

A qué tipos de ojos favorece el “puppy eyeliner” y a cuáles no

Para la profesional Paula Aroca, este tipo de eyeliner "favorece muchísimo a ojos grandes, almendrados o ligeramente caídos, porque acentúa esa forma redondeada y hace la mirada más dulce". Y precisa que "también funciona muy bien en ojos asiáticos, ya que respeta la estructura del párpado y les da un acabado elegante sin forzar la forma". “Si tienes un párpado móvil amplio o un ojo con forma redondeada, el puppy eyeliner queda precioso. Y en rostros suaves o delicados aporta un equilibrio perfecto, porque acompaña la expresión sin endurecerla", suma su colega Cristina Nuevo.

En cambio, “no es la mejor opción si tus ojos son muy pequeños o muy juntos, porque este delineado puede acentuar esa sensación de ‘ojo caído’. Y tampoco funciona igual de bien si buscas un efecto lifting o un look más poderoso", según afirma Paula Aroca. Por su parte, Cristina Nuevo tampoco lo aconseja "en ojos muy saltones o prominentes, porque el descenso del delineado amplifica el volumen del globo ocular. Y si tu párpado tiene mucha caída o pliegue, el trazo puede perderse o verse irregular".