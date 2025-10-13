Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 13 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 13 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 13 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Sentirán que las cosas cambian en las relaciones de pareja saliendo del plano inarmónico. Persuadir la constante de querer estar en paz. Renovación.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Buen estado de salud.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Salen de situación emocional que les hacía sentir angustia. Nuevos puntos de vista con miradas coloridas en esperanzas que se renuevan.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Defienden su postura y sus razones en el plano familiar. Pensar siempre en el bien común más allá del egoísmo. Sábado sensible a la vez prometedor.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Ambiente cálido en este sábado que les trae reuniones sociales o citas. Ánimos positivos que aprovecharán para pasar un día bello y prometedor.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

No caigan en poner miradas negativas sobre las situaciones de vida. Depende de nosotros mismos poder estar bien. Cambios.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Librianos hay aires de amor en su alrededor. Romanticismo y compenetración que les augura felicidad. Todo está dado para bien.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Toman la delantera en asunto familiar poniendo en equilibrio los ánimos. Charlas y encuentros con amigos dándoles un lunes pleno.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Lunes con propuestas que deberán analizar y sacar conclusiones. Determinación en el plano afectivo. No duden.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Cabritas revisen sus dichos explicando que no fueron malintencionados. Compromisos sociales que los distenderán. Armonía en el hogar.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Cierta irritabilidad que tendrían que sacar y cambiar por alegrías. Salgan a caminar, a pasear, a hacer cosas que los distiendan.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Proyección nueva en el ámbito laboral. Buscan mayor estabilidad con vistas al futuro. Posibilidad. El amor con algo de distancia, conversen, conecten.