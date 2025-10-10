Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 10 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 10 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 10 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Será muy solicitado y requerido por el sexo opuesto. Hoy recibirá un dinero extra. Entablará nuevos contactos útiles para su empresa. El descanso y las actividades recreativas son compatibles.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Enfrentamientos con su pareja por temas domésticos. Intente ser más frío con los asuntos económicos. La situación laboral con la que sueña por fin llega. Buen estado de salud.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Si su corazón pide emociones no se cierre en banda. No sea imprudente con sus inversiones. Si piensa en un cambio laboral, es el momento. Está cansado y necesita unos días de relax.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Haga todo lo posible para que se descongele su corazón. Lea la letra pequeña de los contratos para evitarse sorpresas. Profesionalmente, le surgirán buenas oportunidades. Su organismo funciona perfectamente.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Últimamente, tiene a su pareja un poco olvidada. Procure ser un poco más generoso con el dinero. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Temple sus nervios y relájese.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Los asuntos del corazón marchan bien. Importantes problemas económicos. Un buen currículum abre muchas puertas, fórmese. La nueva dieta está empezando a dar sus frutos.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Céntrese y dedíquese solo a su nueva relación. No tendrá ningún problema económico. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. El aire libre es un buen aliado contra la depresión.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Hechos imprevistos afectarán a su vida en pareja. Buen día para dar comienzo a nuevos negocios. Eluda los cotilleos, sobre todo en el trabajo. La alegría es sinónimo de salud.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Exteriorice sus sentimientos a su pareja. Esos proyectos económicos en que piensa no serán rentables. Por fin llega ese cambio de actividad laboral. Haga caso al médico y cuídese más.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Las continuas discusiones con su pareja no conducen a nada. Oportunidad de encontrar nuevas fuentes de ingresos. Crítica favorable en su actuación profesional. Estado de ánimo sereno que beneficia a su organismo.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Es algo perezoso antes de iniciar una relación sentimental. Golpe de suerte para sus intereses económicos. Puede surgir algún problemilla laboral. Momento de mucha actividad, cuidado con el desgaste.