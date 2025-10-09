Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 9 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 9 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 9 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Vivirá momentos idílicos en la intimidad. Quizá tenga problemas para cobrar una suma de dinero. En el trabajo, sus superiores le quedarán agradecidos. Procure hacer, por lo menos, tres comidas al día.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Controle personalmente sus asuntos financieros. Vigile su impulsiva manera de ser en el trabajo. Los cambios atmosféricos pueden influir en su salud.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Tarde agradable y muy relajada con los amigos. Cuidado con los gastos excesivos. En el trabajo, está contento. Relájese mucho y cuide sus puntos sensibles.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Insinúese a la persona amada con elegancia. Sea prudente con los gastos que realiza, nunca se sabe. Buenas expectativas profesionales, la vida le sonríe. Cuide sus pies, pisar mal genera muchos problemas.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Estará en su salsa en fiestas y saraos, acabará con las penas. Espere un poco, su economía no tardará en reponerse. Su trabajo mejora gracias a las nuevas tecnologías. Olvídese de automedicarse, consulte con el especialista.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Jornada conflictiva con su pareja. La decisión que ha tomado repercute en sus ahorros. El panorama profesional es francamente esperanzador. El sueño le impedirá concentrarse y rendir al cien por cien.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Su relación mejorará si hay más diálogo. Puede gastar más dinero en regalos para sus familiares. Envíe su currículum y espere respuesta; va a tener suerte. La salud bucal requiere atención, vaya a visitar al dentista.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Nada de planificaciones para el amor, improvise. Infórmese bien antes de realizar cualquier inversión. No se dedique al trabajo hasta la extenuación. Demasiado acelerado, relájese.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Está resentido con su pareja, el diálogo es un buen camino. Jornada poco favorable para las inversiones. Debe centrarse en sus objetivos profesionales. Irá mejorando su estado de salud.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

El amor volverá a renacer en su vida. Se enfrenta a gastos extras que no puede eludir. Confíe en el logro de sus metas laborales. Por fin tendrá una jornada relajada.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Si no quiere perder a su pareja, dedíquele el tiempo necesario. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Buen día para las cuestiones profesionales. Empiece a hacer ejercicio moderado.