Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este martes 21 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 21 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este martes 21 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Tu tendencia hoy será hacia la temeridad absoluta, deberías tomarte las cosas con calma, porque de lo contrario tendrás más problemas de los que crees. El ejercicio físico o cualquier otra actividad que sepas que te relaje podrá ayudarte en buena medida a bajar la tensión.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Será un día con muy buenos aspectos para todas aquellas actividades de alguna manera relacionadas con el arte, el comercio, las relaciones públicas y exteriores y la comunicación en general. De todos modos, es posible que surjan hoy en tu vida asuntos con los que no habías contado.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Es posible que hoy se te presente una buena oportunidad en el ámbito laboral que no deberías dejar escapar. Te encuentras en periodo de expansión profesional, así que tendrás que sentar las bases de tus planes para el futuro. Además, podrías recibir la ayuda de alguien a quien conoces.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Te encuentras dentro de una semana en la que tendrás la oportunidad de mejorar de posición, tu mente estará muy despierta hoy y buscarás nuevas formas de expresar tu personalidad y todo lo que hay dentro de ti. Tu sexto sentido estará muy activo, algo que unido a lo anterior indica unos cambios fabulosos.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Ya va siendo hora de hacer algunas innovaciones en tu actividad laboral, aunque no deberías olvidarte de que todo lo que hagas tendrá que estar perfectamente planeado. Tu capacidad de liderazgo ahora estará fortalecida, pero tendrás que controlar más el ego que tienes o no te servirá de nada.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Serás capaz de solucionar cualquier problema que se te presente en el trabajo hoy con una facilidad casi pasmosa. Sin embargo, las relaciones con los demás no serán lo mejor de ti, evita las discusiones familiares y reflexiona un poco antes de hablar. Tendrás cierta tensión nerviosa, pero también un buen intelecto.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Te encuentras en un momento de toma de decisiones, y a pesar de que es difícil, deberías evitar las actitudes indecisas. Además, tus relaciones tanto en el ámbito del trabajo como en el personal serán magníficas, incluso es posible que gracias a ellas lleguen diferentes cambios necesarios en tu vida.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Hoy podrás utilizar los aspectos positivos de este día para el inicio de nuevos proyectos que te interesen y hagan prosperar en diferentes sentidos. Además, tu equilibrio personal hará que te sientas bien con las personas del entorno y con la tuya propia, así que disfrutarás y te sentirás bien.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Tendrás de tu parte durante todo este día una facultad de pensamiento muy clara, precisamente por eso, la iniciación de proyectos estará bien aspectada. De todas maneras, deberás tratar de trabajar con orden y organización. Además, el estudio, las leyes y los viajes serán positivos.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Tu mente despierta de hoy buscará algunas nuevas formas de expresión, tu actitud será muy emprendedora y con un sentido científico que te llevará a conseguir aquello que te propongas. Aprovecha tus magníficas relaciones, pues gracias a ellas podrías conseguir algo que necesitas.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Ten muy presente durante todo este día que, si no quieres llegar a rupturas con tu pareja u otras personas cercanas, deberás actuar de una forma muy inteligente y prudente. Además, los cambios que deseas hacer en tu vida deben darse de una manera estructurada, de lo contrario, seguirás en las mismas.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Será un día con muy buenos aspectos para aquellas actividades de alguna manera relacionadas con el cuidado de los demás o con el arte. En general, sentirás muchas ganas de ayudar a aquellos seres que lo necesiten, es posible que esto haga que tu plano espiritual crezca en buena medida hoy.