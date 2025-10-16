Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 16 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 16; de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 16 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Es difícil imaginar la convivencia sin hacer cambios. Momento poco propicio para las inversiones. En su trabajo, deje a un lado lo que no es imprescindible. Jornada para cuidar las articulaciones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Con poco esfuerzo, despertará la atención de quien desea. Lea diarios especializados para decidir dónde invertir. Sus propuestas encuentran el apoyo de sus jefes. Hoy cuenta con mucha energía.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Recuerde, cuide a diario el amor. Sin problemas económicos. No delegue en otros compañeros sus responsabilidades. Corrija las malas posturas, le perjudicarán.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Se le da muy bien alegrar la vida a los demás. Económicamente, no se puede quejar. Es el momento de hacerse valer profesionalmente. Jornada idónea para disfrutar de su buena salud.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Aproveche los momentos de intimidad. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. En su trabajo, no parará ni un momento. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Debe aprovechar su atractivo para «ligar». Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. En el trabajo, no sea tan confiado, puede tener problemas. Si su estómago se resiente, coma poco y a menudo.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Entre los miembros de la familia surgirán celos. Recupera un dinero que le deben. Necesita eficacia para progresar laboralmente. Intente encontrar alguna actividad que le atraiga.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

No deje que el aburrimiento domine su vida familiar. Comprar de forma compulsiva no viene bien a ningún bolsillo. Su interés por su trabajo se verá recompensado. De forma relajada y sin presiones, póngase a régimen.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Disculpe a su pareja y podrá reafirmar su relación. Esos caprichos excesivos están repercutiendo en su bolsillo. Excelente momento para

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Su pareja le quiere más de lo que demuestra, no lo olvide. Un gasto imprevisto desnivela su presupuesto. Tenga decisión para mostrar su creatividad laboral. Las tensiones musculares le pueden producir cambios de humor.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Los amores fugaces se sucederán con gran facilidad. Es mejor que no realice inversiones por el momento. Recobra el interés en el trabajo gracias a un viejo proyecto. Se sentirá en forma, lleno de vitalidad y energía positiva.