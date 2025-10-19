Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este lunes 20 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 20 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este lunes 20 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

No se muestre tan frío y distante con su pareja. Momento propicio para ampliar negocios e inversiones. Día de gran actividad laboral. Bien de salud, pero con poca vitalidad.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente no derrochar o se arrepentirá. Debe adaptarse a los cambios laborales con inteligencia. Tendrá las rodillas y los codos especialmente sensibles.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

La compañía de sus amigos le hará más llevadera la jornada. Si no quiere sorpresas en los negocios, no se arriesgue. No debe entrar en conflicto con sus superiores. Haga dieta de forma controlada.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sorprenda a su pareja con algo diferente, le gustará. Posiblemente tenga que comprar un coche nuevo. No dude en tomar esa decisión de cara al trabajo. Su tendencia a engordar le impone comenzar una dieta.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Propóngase que la vida en común no caiga en la rutina. Mantenga la calma, aunque sus gastos rocen el límite. Esa confianza y seguridad se traducirán en éxito profesional. Debe hacer más ejercicio.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Lo va a pasar de maravilla con su familia y amigos. Se produce un cambio de interés en las hipotecas. Su claridad mental es muy útil en el trabajo. Puede que esté incubando un virus.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Poca disposición para el amor. Empieza a disfrutar de un buen momento económico. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. No olvide esa revisión sanitaria pendiente.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Intente ser más comprensivo con los asuntos del corazón. Progresa económicamente. En la actividad laboral, felicitaciones de sus jefes. El cansancio puede ocasionarle jaquecas.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Algunos amigos pueden enturbiar su relación amorosa. Necesita dinero y eso le agobia un poco. Recuerde cuidar a sus clientes. No siga retrasando la visita al dentista, luego será peor.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Procure transmitir a su pareja lo mucho que significa para usted. Hará transacciones con importantes beneficios. En su entorno laboral no surgirán problemas importantes. Rebaje la tensión de la región cervical.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.