Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este viernes 17 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 17 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este viernes 17 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

No malinterprete los consejos de su pareja o sus amigos. Está a punto de llegar un ingreso inesperado. Jornada idónea para definir sus metas delante de sus jefes. Póngase en manos de un masajista.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Puede que se vea inmerso en una aventura amorosa. Jornada idónea para cobrar el dinero que le deben. En el trabajo será la estrella, todos le consultarán. Los dolores que le aquejan pueden ser de malas posturas.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Exigente y algo irascible con sus amigos. Sea más cauto y prudente con el dinero. Vuélquese en nuevos proyectos laborales. Dado su buen ánimo, no se prive de darse un homenaje.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Un compañero de trabajo se interesa por usted. Dentro de poco surgirá un viaje que se puede permitir. El trabajo en equipo le gustará más de lo que pensaba. Su organismo tiene limitaciones, no lo fuerce.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Sorpresas en una relación en la que no confía mucho. Procure gastar poco, aunque puedan acusarle de tacaño. Fuerte competitividad laboral de la que saldrá airoso. Algún mareo a causa de tanta actividad.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Si su relación languidece, aproveche la energía de Marte. Está gastando más de la cuenta. Los vientos laborales soplan a su favor. Trabaje todo lo que quiera, pero tómese algún descanso.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

No sea tan posesivo con su pareja; dele un respiro. Sus gastos son elevados, pero sus ingresos son mayores. En el trabajo, muchas prisas y presiones, tenga paciencia. Los paseos al aire libre son buenos siempre.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Disfrutará de la compañía de los que le quieren. Si tiene la oportunidad de realizar una inversión, hágalo. Asista a los actos públicos relacionados con su trabajo. No se preocupe por un pasajero aumento de peso.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Los astros le unen a sus seres queridos. Mucha atención con la letra pequeña de los contratos. Concentre sus energías en aumentar su productividad. Haga ejercicio y mejorará su humor.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

La pasión domina su vida y su atractivo está en alza. Bien de dinero y mejorando. Nuevas obligaciones profesionales le llenarán de ilusión. Buena ocasión para reflexionar sobre su dieta.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Día divertido en el que disfrutará mucho con sus amigos. Disfrute de su dinero, se lo ha ganado. No deje que sus compañeros empañen su trabajo. Manténgase erguido al caminar para no cargar la espalda.