Horóscopo: qué dicen los signos para este domingo 26 de octubre

Signo por signo, las predicciones astrales para el amor, el trabajo y la salud en esta jornada. Lee el horóscopo acá.

Este domingo 26 de octubre el horóscopo dice que es un día de regeneración y alta intuición . La energía de Escorpio fomenta la limpieza emocional y la depuración de lo que nos destruye (vicios, pensamientos negativos).

Es un momento excelente para reordenar prioridades, recargar baterías y preparar el terreno para nuevas oportunidades que se abrirán a fin de mes.

Venus te invita a dialogar con empatía para equilibrar tus vínculos. No debes esperar a que las cosas lleguen a ti, debes tomar la iniciativa y buscar la fortuna. Cuidar tu cuerpo es también cuidar tu mente. Los avances concretos llegan si ordenas tus prioridades.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La energía de la Luna en Virgo te conecta con la ternura y los gestos simples. Es un buen día para ajustar presupuestos o planificar compras. Un periodo propicio para la consecución de metas materiales. Las actividades manuales o de cocina te relajan y centran.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Conversaciones profundas traen claridad emocional. La energía te transforma, convirtiendo lo vivido en logros. Tienes nuevas ideas, pero necesitas estructura para concretarlas. Organizar tu entorno mejora tu ánimo y tu foco. No dejes que tu mal carácter arruine tus planes.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Júpiter en tu signo amplifica tu calidez y los vínculos se fortalecen. Tu hogar está envuelto en un tono melodioso; redecorar o transformar ambientes te traerá calma. Mimos y descanso: lo necesitas más de lo que piensas. Pequeños pasos firmes te acercan a un logro importante.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Venus favorece encuentros armoniosos y conversaciones amables. Podría llegar un confidente sereno con quien podrás dialogar de todo. Tu creatividad gana terreno, escucha nuevas propuestas. Reconecta con lo que te inspira.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La Luna en tu signo realza tu magnetismo; muestras lo mejor de ti. La armonía de las esferas acompaña una alianza comercial floreciente. Es un día ideal para cerrar temas laborales o firmar acuerdos. Una caminata o ejercicio suave te revitaliza.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Venus en tu signo te llena de encanto y equilibrio: brillas sin esfuerzo. Tu diplomacia atrae oportunidades y alianzas. Rodearte de belleza te devuelve la calma. Debes prepararte para algo bueno que llegará, llenándote de fuerza y energía positiva.

Escorpio (23 de octubre – 21 de noviembre)

Marte y Mercurio en tu signo intensifican pasiones y revelaciones. Tu intuición es clave para tomar decisiones acertadas. Escucha tu cuerpo para evitar el agotamiento. Se abre una etapa favorable en lo laboral y económico.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Se van a presentar muchas oportunidades, por lo que debes pensar bien qué decidir, incluso en el extranjero. Un viaje en pareja modifica perspectivas. Es fundamental que te mantengas en fe mientras organizas con claridad los recursos que te permitirán crecer.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Es momento de madurar emocionalmente (tener pareja o formar familia) y de construir un patrimonio. Vuelvan a ser creativos en sus negocios propios. Disfrutarás de un periodo de firmeza y consolidación. Evita amistades tóxicas o negativas.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Recuperarás todas las cosas que has perdido. Viene una transformación que te obliga a depurarte y alejarte de vicios o cosas que te destruyen. Evita tomar decisiones basadas en el impulso del momento, no te resistas a ser parte de un equipo.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Tu percepción estará muy aguda; es fundamental guiarte por tu intuición. La energía cósmica se está alineando a tu favor, pero no te estreses si sientes que no logras tus objetivos: tiempo al tiempo. A fin de mes se reflejarán todos tus cambios y se abrirán caminos.