Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este jueves 23 de octubre

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este jueves 23 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos.

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Aproveche para buscar a la persona soñada. Recuerde que es un poco lunático con sus inversiones. Si no se organiza bien en el trabajo, se estresará. Su cuerpo necesita comer mejor.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

Los problemas domésticos no le impedirán ser feliz. Día de gran confusión económica. Esa sensación de inestabilidad le hará buscar otro trabajo. Su organismo está funcionando perfectamente.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Escuche a su pareja, tiene mucho que contarle. Lo mejor no tiene por qué ser siempre lo más caro. Sus iniciativas en el trabajo se desarrollarán con lentitud. Las molestias en la zona lumbar desaparecerán.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Pequeños disgustos o discusiones con algún amigo. Llega dinero suficiente para pensar en cambiar de vivienda. No debe olvidar sus compromisos profesionales. Revísese esa mancha que tiene en la piel.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

Le espera alguna complicación con el otro sexo, paciencia. Mejore su calidad de vida evitando gastos superfluos. Originales iniciativas laborales que serán muy aplaudidas. El abandono al que se somete diariamente, mermará su salud.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Estabilidad en las relaciones amorosas. Trate de ahorrar un poco más. Su jefe estará encantado con su trabajo. En el día de hoy, su estado de ánimo no será bueno.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Si pretende imponer su voluntad se quedará solo. Sus negocios le reportan importantes beneficios. Posibilidad de que cambien mucho las cosas en el terreno profesional. Procure dormir más y no abusar de las comidas copiosas.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Día estupendo en su relación amorosa. Hoy empiezan a desaparecer sus problemas económicos. Procure que el éxito profesional no se le suba a la cabeza. Se iniciará en la práctica de ese deporte que tanto le apetece.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

Su pareja trata de limitar su libertad de acción. Estudie su activo y pasivo y saque conclusiones. Los pedidos de trabajo irán en aumento. Los problemas de salud experimentan una ligera mejoría.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Conseguirá el afecto de la persona que le interesa. Momento propicio para ganar dinero y ahorrar. Sus jefes le escucharán y estarán de acuerdo con usted. Más relajación, o el sistema nervioso le pasará factura.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Acelerones del corazón, recibirá la flecha de cupido. Hoy le llegará un dinero extra. Ábrase camino en otros campos de trabajo. Moderación con el consumo de alcohol y tabaco.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

No se arrepentirá de desahogarse con sus amigos. Día apropiado para resolver asuntos financieros. Notará mucho movimiento en su departamento, no se alarme. Le sonríen los astros, no se preocupe por su salud.