Horóscopo: qué dicen los signos del zodíaco para este miércoles 22 de octubre

Conocé qué dice el horóscopo diario para este 22 de octubre. ¿Qué te deparan los astros para esta jornada?

Qué le espera a los signos del zodíaco este domingo y en la semana.

Todo lo que va a pasarnos hoy está en el horóscopo de este miércoles 22 de octubre de 2025, de todos los signos: las predicciones en salud, dinero y amor que se vienen, lo que hay que saber de bueno y de qué temas debemos cuidarnos. Todas las predicciones del horóscopo, semanal y diario, las podés encontrar en LMNeuquen .

Aries (21 DE MARZO AL 20 DE ABRIL)

Preste menos atención a la persona que quiere conquistar. Aunque tenga que gastar algo más de lo previsto, se lo puede permitir. En el trabajo, se verá inmerso en una discusión inesperada. Leves molestias de vejiga o riñones.

Tauro (20 de abril - 20 de mayo)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Géminis (21 de mayo - 20 de junio)

Su vida amorosa está en un intenso y romántico momento. Su cuenta corriente no le da quebraderos de cabeza. Dispone de total libertad para realizar sus proyectos laborales. Un poco de disciplina alimenticia le vendrá muy bien.

Cáncer (21 de junio - 22 de julio)

Su relación de pareja puede romperse por su intransigencia. Cuide sus finanzas y sea prudente con el dinero. Sus compañeros de trabajo le agradecerán su buen hacer. Vigile las molestias musculares.

Leo (23 de julio - 22 de agosto)

No se vuelva loco buscando un romance. Revise su economía, controle un poco los gastos. Puede conseguir mejores condiciones de trabajo. Descanse más y hágase una revisión general.

Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre)

Procure ser menos brusco con su pareja. Intente ahorrar un poco más. La rutina sigue en el trabajo, pero no descuide su atención. Están atacando su autoestima y eso le disgusta mucho.

Libra (23 de septiembre - 22 de octubre)

Sorprenda a su pareja con algo original. Dispondrá de más dinero del que esperaba, pero no ahora. Profesionalmente, no haga promesas que no pueda cumplir. No abuse de los medicamentos para dormir.

Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre)

Nuevas y divertidas amistades le sacarán de la monotonía. Por fin encuentra el banco a su medida. Si canaliza bien su energía, su trabajo será perfecto. Al utilizar un inadecuado material deportivo, su cuerpo se resentirá.

Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre)

El amor será una fuente de satisfacciones. Día poco apropiado para prestar dinero. Su tenacidad en el trabajo es envidiable, siga así. El plan de depuración empieza a dar sus resultados.

Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero)

Lo pasará fenomenal en las reuniones con viejos amigos. Está derrochando su dinero y no es buen momento para hacerlo. Olvide por ahora nuevas alternativas profesionales. Sentirá cansancio, pare un poco.

Acuario (20 de enero - 18 de febrero)

Quizá consolide una relación sentimental. Ponga orden en su confusa economía. Buen día para emprender nuevas actividades profesionales. Huya del frío y, sobre todo, de la humedad.

Piscis (19 de febrero - 20 de marzo)

Estará un poco celoso de su pareja, no tiene motivos. Le van a comunicar una subida de sueldo. Los nuevos trabajos serán bien recibidos por todos. Salud excelente gracias a los ejercicios físicos.