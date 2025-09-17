Este producto vinculado con la gastronomía es un aliado clave para la limpieza. Cómo utilizarlo.

No es un chiste: hay que tirar sal en el inodoro por este motivo inesperado una vez por mes

Mantener el baño limpio es esencial para una vida sana . Y en el caso puntual del inodoro , la mala higiene puede convertirlo en un caldo de cultivo para gérmenes y bacterias que son peligrosas para la salud. Habitualmente, se recurre a productos químicos costosos para eliminarlas. Sin embargo, también hay alternativas caseras y más económicas.

Una de las más populares y poderosas tiene como “ ingrediente ” principal a la sal , un elemento mucho más relacionado a la gastronomía, pero que además tiene propiedades desinfectantes, abrasivas y desodorizantes que la convierten en una aliada eficaz en la limpieza.

Utilizar sal en el inodoro ayuda a una limpieza y desinfección profunda.

Esta receta se basa en realidad en crear una reacción química que ayuda a limpiar y desinfectar. Para hacerla, se necesitan 250 gramos de sal, 250 gramos de bicarbonato de sodio y 25 cucharadas de aceite neutro. Así se prepara y utiliza:

Para la mezcla: en un recipiente, se combina la sal y el aceite neutro, generando una pasta espesa.

en un recipiente, se combina la sal y el aceite neutro, generando una pasta espesa. Aplicación : con una esponja, una escobilla o una toalla, extiende la pasta por el interior del inodoro, prestando especial atención a las manchas y áreas calcáreas.

: con una esponja, una escobilla o una toalla, extiende la pasta por el interior del inodoro, prestando especial atención a las manchas y áreas calcáreas. Deja actuar: para tener mejores resultados, lo ideal es dejarla reposar toda la noche, para que la reacción química actúe y descomponga todas las impurezas adheridas.

para tener mejores resultados, lo ideal es dejarla reposar toda la noche, para que la reacción química actúe y descomponga todas las impurezas adheridas. Remover : una vez cumplido el tiempo, se debe calentar agua hasta que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, derramarla sobre todo el interior del inodoro.

: una vez cumplido el tiempo, se debe calentar agua hasta que hierva. Cuando llegue al punto de ebullición, derramarla sobre todo el interior del inodoro. Enjuagar: finalmente, tirar la cadena -o apretar el botón- para remover los residuos y las impurezas, y renovar el agua.

A la hora de preparar la mezcla, también se pueden agregar otros dos ingredientes que, si bien son opcionales, ayudarán con la limpieza:

Vinagre blanco : es un desinfectante potente que elimina bacterias y cal. Cuando se combina con la sal, se crea una pasta que limpia y desinfecta con eficacia.

: es un desinfectante potente que elimina bacterias y cal. Cuando se combina con la sal, se crea una pasta que limpia y desinfecta con eficacia. Jugo de limón: gracias a su contenido en ácido cítrico, elimina residuos de cal y aporta un olor fresco.

Para mantener un inodoro limpio y desinfectado, se recomienda utilizar este método casero de higiene cada 15 días o al menos una vez por mes.

Por qué es útil usar sal para limpiar el baño

La sal tiene propiedades antisépticas que ayudan a eliminar bacterias y hongos presentes en el inodoro, responsables de malos olores y problemas de higiene. Además, su textura abrasiva facilita la limpieza de residuos y manchas, especialmente en las partes internas, sin necesidad de utilizar productos muy agresivos o químicos fuertes que incluso llegan a dañar las superficies o afectar la salud.

Inodoro.jpg Además de combatir hongos y bacterias, la sal previene la aparición de sarro.

La sal también ayuda a prevenir la formación de sarro y cal, ya que actúa como un agente natural que impide que estos depósitos se adhieran con facilidad a las paredes del inodoro.

Otra de sus ventajas es su carácter económico y accesible. La mayoría de las personas tienen sal en su casa. Por último, se trata de un producto biodegradable y amigable con el medioambiente, por lo que su utilización contribuye a reducir el consumo de productos químicos dañinos y plásticos de un solo uso.

Otros trucos y consejos para mantener limpio el baño

Con simples rutinas se puede mantener la higiene del baño y evitar horas de desgastante limpieza. A continuación, algunas de ellas: