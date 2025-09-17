Los secretos de 'la médica de la longevidad' para mantenerse joven y fuerte: qué come a diario

A los 58 años, Vonda J. Wright comparte la fórmula que combina ciencia, dieta equilibrada y hábitos para llegar con vitalidad a los 60 y más.

La doctora que desafía al tiempo propone cambiar la manera en que entendemos el envejecimiento.

La doctora Vonda J. Wright , reconocida como la “médica de la longevidad”, dedicó más de veinte años a investigar el proceso de envejecimiento musculoesquelético en la Universidad de Pittsburgh . Su trabajo estuvo centrado en demostrar que cumplir años no implica un descenso inevitable en la calidad de vida.

Durante dos décadas, analizó a poblaciones de personas mayores que mantenían altos niveles de actividad, como los atletas de los National Senior Games , un evento que reúne a competidores de 50 años en adelante. Su objetivo fue claro: romper con la idea de que envejecer es sinónimo de declive .

Con 58 años, Wright mantiene una rutina que combina ciencia y práctica personal. Según explicó, en el año 2000 adoptó un lema que guía su vida: “Voy a cambiar la forma en que envejecemos en este país” .

Qué come para mantenerse activa y fuerte

Vonda Wright2 Para la doctora de la longevidad, cada comida puede ser una herramienta para vivir más y mejor.

La especialista subraya que su plan diario se basa en “nutrición limpia y completa”. En su dieta, los vegetales de hoja verde ocupan un lugar central: incluso incorpora col rizada en el desayuno, en ensaladas matutinas.

Otro pilar fundamental es la proteína. Wright consume alrededor de 130 gramos por día, lo que equivale a un gramo por libra de peso corporal. Según detalla, esa cantidad es clave para preservar y desarrollar masa muscular, un aspecto crucial para enfrentar el paso de los años.

En paralelo, evita los carbohidratos simples, como pan blanco o productos ultraprocesados, que pueden elevar los niveles de azúcar en sangre. “No consumo azúcar a diario y puedo sentir físicamente la diferencia en mi cuerpo”, afirmó.

Como excepción, prepara su propio pan de masa madre cada dos semanas, lo congela y lo consume en porciones moderadas. Destaca que este alimento, al estar fermentado, posee un índice glucémico más bajo y ofrece nutrientes adicionales.

Alimentación antiinflamatoria y prevención de enfermedades

Para Wright, la relación entre alimentación y bienestar es directa. Explicó que cuando consume azúcar percibe inflamación y fatiga mental. Por eso sigue un esquema de nutrición antiinflamatoria, pensado para beneficiar tanto al cuerpo como al cerebro.

“Esas son formas sencillas de mantenerme saludable desde el punto de vista nutricional”, resumió la médica, quien también es autora del libro Unbreakable, donde ofrece consejos prácticos para un mejor envejecimiento en las mujeres.

Además, comparte recomendaciones en su blog sobre cómo llevar una vida más activa. Uno de sus mensajes más fuertes apunta al sedentarismo: “Nuevos estudios demuestran que permanecer sentado durante largos períodos aumenta el riesgo de obesidad, infarto, diabetes, depresión o incluso la muerte”, advirtió.

Según su investigación, quienes pasan demasiadas horas frente a un escritorio o sin movimiento tienen más probabilidades de desarrollar enfermedades cardíacas en los siguientes 12 años.

La experiencia y la práctica personal de Wright transmiten un mensaje contundente: el envejecimiento no es un destino fijo, sino un proceso que puede ser moldeado con hábitos conscientes. Su ejemplo combina ciencia, disciplina y compromiso personal, demostrando que una alimentación equilibrada, el movimiento constante y la prevención activa son herramientas decisivas para llegar a los 60 y más allá con energía y vitalidad.