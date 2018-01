Cinthia Fernández cruzó a Tristán y volvió a denunciarlo por acoso

En el programa Involucrados, el actor dijo que se encuentra "sorprendido" por las declaraciones y acusó a la joven de estar "buscando fama" con su denuncia.

"Trabajé con ella (Rita Pauls) y prácticamente ni hablaba, y luego de dos años y medio de haber terminado el programa sale a hablar pavadas. Que labure como lo hice yo durante 58 años en esta profesión", comenzó diciendo el actor con Mariano Iúdica.

"Todas están en mi contra y Cinthia Fernández puede decir cualquier cosa porque también quiere aparecer. No la llama nadie… pobrecita", lanzó.

Minutos antes, la bailarina había contado que cuando ella lo denunció "nadie le creyó" y que su padre "lo quiso cagar a trompadas" al cómico.

El actor siguió con su defensa hasta que Fernández inició un intenso careo con Tristán: "El que calla otorga. Se entregó solo, estoy feliz de que pase esto y que esté acorralado por todos lados", dijo. "Tuve que esperar mucho, me comí un bajón, pero no tiene fundamentos para sostenerse", continúo Fernández.

Por su parte, Tristán le pidió en reiteradas veces que pague la deuda del juicio que él le ganó a la bailarina tras ser acusado por la propia Cinthia de haberle pegado un cachetazo. "Te mando un beso, seguí acosando a la gente", replicó Fernández, quien definió al cómico como "un gran profesional, pero desagradable como hombre".

En la parte final se escuchó decir a Fernández: "Acosador de mierda". "Nunca me atreví a entrar a un camarín sin golpear, sigan hablando ustedes… chau", dijo Tristán y corta la comunicación.

Embed

Segundo cruce televisivo

Luego en "Intrusos", Cinthia Fernández y Tristán volvieron a cruzarse. En diálogo con Jorge Rial, el cómico dejó en claro que va accionar contra Rita Pauls y su padre, Alan. "Terminábamos de hacer las escenas y después comíamos un asado, las mujeres estaban en un lado y los hombres de otro", contó el actor sobre las grabaciones en Historia de un clan.

"A Cinthia le gané un juicio porque ella dijo que le había pegado una cachetada. Todos los actores que trabajaban con nosotros fueron a testificar y en ningún momento dijeron que yo le pegué", relató el cómico.

Por su parte, Fernández sostuvo: "El habla por sí solo, estoy feliz de que pase todo esto. Que no se haga el bueno porque está acorralado por todos lados. A las mujeres ahora las escuchan". Y aclaró: "El juicio es por dichos míos en la televisión, no dice que 'no sos un acosador y violento'".

"La manera mía de ser inteligente es escuchar a Tristán y ver como se hace que está perdido. No me interesa cruzarme con él, me interesa contar mi parte", expresó.

Embed

LEÉ MÁS

Rita Pauls: "Tristán era bastante lascivo con todas las mujeres"