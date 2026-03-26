Una ciudad de Neuquén prohibió a los trapitos y también limpiavidrios: ¿Qué dice la ordenanza?

La ordenanza se aprobó este jueves por unanimidad. Además, se ordenó la creación de un registro para controlar la actividad.

Una nueva ciudad de la provincia de Neuquén se sumó a la lucha contra los limpiavidrios . La resolución fue aprobada luego de un ferviente reclamo de vecinos que denunciaron la inseguridad y el temor generado por las personas que ejercen esta actividad en la vía pública.

Este jueves, el Concejo Deliberante de Centenario aprobó la ordenanza que prohíbe a los limpiavidrios . El proyecto, que originalmente fue presentado por el Consejo de Seguridad, fue votado a favor por nueve de los diez concejales presentes.

“El proyecto original fue reformulado prácticamente en todo el articulado para que tuviera un encuadre legislativo”, explicó a LM Neuquén el concejal de Comunidad, Sebastián Krapp.

Además, destacó que más allá de prohibir a los limpiavidrios, la ordenanza busca asistir a las personas que ejercen esta actividad y sufren adicciones. “Tratamos de darle un encuadre en colaboración con la policía y también a través del área de salud mental del hospital local para ofrecer la posibilidad de atención de las personas que quieran recibir el tratamiento”, agregó.

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Cómo será la regulación de los limpiavidrios

A través de la ordenanza N° 10.398 se prohíbe la oferta del servicio de limpiavidrios y/o actividades similares no autorizadas por la Municipalidad de Centenario. Además, el documento habilita el decomiso de los elementos utilizados.

“Hace un año y medio que un grupo de personas utiliza las rotondas de Centenario, diferentes esquinas e inclusive la Ruta 7 en el acceso del cementerio para apostarse”, detalló Krapp y agregó: “no hay que generalizar, pero en varias oportunidades sucede que se acercan de manera imprevista a las personas y hubo casos registrados de situaciones violentas”.

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La prohibición incluye cualquier acto que obstaculice el tránsito o ponga en riesgo la seguridad de las personas en la vía pública, salvo aquellas que cuenten con la autorización correspondiente del órgano competente.

De esta manera, se autoriza al Poder Ejecutivo para determinar la coordinación entre la Policía del Neuquén y personal del Hospital “Dr. Natalio Burd”. Asimismo, se habilitará un método de comunicación para denunciar este tipo de actividad.

Crearán un registro de limpiavidrios

La ordenanza establece además la creación de un registro de limpiavidrios. “En cada actuación se deberá asentar un registro con los datos de la persona”, explicó y argumentó que el objetivo es poder iniciar un análisis concreto de la situación para determinar qué acción se realizó, si el sujeto tiene domicilio local o no y si tiene problemas de adicción.

El concejal fue tajante al hablar de esta ordenanza. “Hay muchas personas que marcan domicilios. En la última reunión del Consejo de Seguridad hubo cerca de 15 comerciantes que plantearon que estas personas que están en los semáforos son los mismos que luego roban las casas”, aseguró.

“Es buscar el equilibrio entre que no se cometa un delito, pero que tampoco sea una persecución a estas personas”, enfatizó Krapp. “Es buscar el equilibrio entre que no se cometa un delito, pero que tampoco sea una persecución a estas personas”, enfatizó Krapp.

Al mismo tiempo, recalcó que muchos vecinos no pueden pasar por ciertos sectores porque “cuando llegás te patean el auto, si les decís que no, se ponen violentos”.

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El funcionario precisó además los principales lugares donde se realizaría este tipo de actividad. “Son muchos en Centenario… en la segunda rotonda, en la tercera rotonda, en el semáforo del cementerio, en la calle Villegas, en la calle Honduras y en la avenida Libertador”.

“Tenemos un montón de focos donde están mezcladas personas que realmente tienen problemas de adicción a los cuales el Estado tiene que asistir y darles una alternativa de tratamiento y delincuentes”, afirmó.

Limpiavidrios, no trapitos

Desde el Concejo Deliberante remarcaron que la ordenanza recientemente aprobada regula y prohíbe la actividad de limpiavidrios, no de los “trapitos”. Al respecto, Krapp definió a estos últimos como “el cuidacoches, la persona que cuando vas a estacionar te lava el auto y te cobra en la vía pública por el vehículo”.

El 21 de agosto del año pasado, en sesión, se modificó el artículo 148 de la ordenanza 7591, que rige desde el 2017. El cambio prohibió el servicio de lavado y limpieza de vehículos y partes de estos en la vía pública.

La modificación también estableció la prohibición del cuidado de vehículos y objetos en todas las calles de la ciudad, aplicando multas mediante el Tribunal de Faltas.

Ahora, el municipio tiene un plazo de 30 días para reglamentar la ordenanza de acuerdo a lo que quedó establecido. “Hay un plazo para reglamentarlo de 30 días, una promulgación de 10 o si no, automáticamente se promulga”, concluyó el concejal.