Un pianista le pidió a Noelia Castillo que suspenda la eutanasia y le ofreció pagarle un tratamiento

El músico publicó una carta para la joven de 25 años que decidió morir este jueves. El estremecedor mensaje que le escribió.

El mensaje que publicó a media mañana este jueves comenzó apelando a la joven, a quien aseguró entender.

En las últimas horas el mundo entero se conmocionó al conocer el caso de Noelia Castillo , una joven española de 25 años que accederá este 26 de marzo a la eutanasia , luego de un largo proceso judicial contra sus padres.

Este jueves, la joven eligió ponerle fin a su vida luego de quedar parapléjica a raíz de un suceso traumático ocurrido años atrás: se tiró desde un quinto piso tras sufrir una violación múltiple.

Como consecuencia de aquel grave episodio ocurrido hace cuatro años, comenzó a convivir con dolores persistentes y una fuerte dependencia. Incluso, ya en la adolescencia la joven fue diagnosticada con trastorno límite de personalidad con ideas paranoides y suicidas.

Las repercusiones llegaron a distintas partes del mundo, y en medio de opiniones polémicas, muchos manifestaban el deseo de que la joven decida suspender su determinante decisión.

El especial pedido para que Noelia decida suspender su muerte

Una de las personas que se vio atravesada por la decisión de Noelia, fue el pianista James Rhodes, quien publicó a través de sus redes sociales un mensaje en el que se ofreció a pagar los gastos médicos y psicológicos de la joven, para suspender su muerte.

En su carta, el músico le pide a Noelia que espere "un poquito más" y que sea "valiente una última vez".

james rhodes

El mensaje que publicó a media mañana este jueves comenzó apelando a la joven, a quien aseguró entender ya que, según declaró, "he dedicado mucho tiempo a investigar formas legales y no tan legales de terminar con mi vida".

"Noelia, si por algún milagro estás leyendo esto, te ruego que te pongas en contacto conmigo (tus padres y su abogado tienen mis datos). Esto no tiene nada que ver con religión ni política, con tu familia ni tus finanzas", comenzó su mensaje.

"No me atrevería a decirte que tu decisión (y es enteramente tuya) es incorrecta. Simplemente se trata de proporcionarte algunas herramientas que puedan ayudarte a tomar una decisión tan permanente y definitiva desde un lugar de relativa tranquilidad en lugar de un dolor físico y emocional extremo", escribió.

El pianista vivió una situación parecida a la de la joven y, tal y como él mismo contó en su libro, un entrenador abusó de él en el colegio en reiteradas ocasiones durante cinco años cuando tan solo era un crío. Estas agresiones la sumieron en una profunda depresión que le llevó a pensar en la idea de quitarse la vida.

"Te pido que seas valiente una última vez y esperes un poquito más para ver con tus propios ojos si existe otra opción. Estoy aquí cuando quieras querida. Si no creyera al 100% que hay un camino a seguir, no estaría escribiendo esto", concluyó su mensaje.

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Eutanasia, el derecho a una muerte digna: cómo es el procedimiento que recibirá Noelia Castillo

Desde hace algunas horas, la decisión de Noelia Castillo, una joven de tan solo 25 años que decidió morir, abrió un amplio debate de todo el mundo. Es que tras una larga batalla judicial, la joven se someterá este jueves 26 de marzo a la eutanasia, un derecho al que se puede acceder en España desde el 2021. Cómo es el procedimiento y en qué casos está avalado.

Eutanasia polémica - Noelia Castillo, la joven que decidió morir a los 25 años

Respecto al procedimiento que tendrá, la legislación española establece que el paciente que solicite la eutanasia tiene derecho a acogerse a cualquiera de las dos modalidades: la administración directa de una sustancia por parte de profesional sanitario competente o que el propio paciente se autoadministre la sustancia bajo prescripción médica para que sea él mismo quien cause su propia muerte.

La ley contempla además, que la persona tiene derecho a arrepentirse en cualquier momento del proceso.