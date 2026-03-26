Tarifas fijas, clases gratis y descuentos para "residentes de proximidad": las novedades para esquiar en Caviahue

El centro de esquí igualará los precios de los pases entre mayores y menores, y entre temporada baja, media y alta. Además, sumará clases gratis con los pases.

Caviahue se prepara para una temporada de invierno que promete una masiva demanda de los visitantes, no solo por los pronósticos del tiempo que anticipan buena cantidad de nieve, sino por una estrategia volcada a captar a los esquiadores de la provincia.

En el marco del anuncio de financiamiento en 12 cuotas sin interés con el Banco Provincia de Neuquén (BPN) , Carlos Arana, director de Caviahue Ski Resort, presentó un esquema tarifario para la temporada 2026 diferenciado y nuevos servicios diseñados para la familia.

El centro de esquí de Caviahue busca tentar a los turistas de las localidades más cercanas y a las familias de todo Neuquén que aún no tienen experiencia en el esquí. Por eso, sumarán servicios para las infancias y también clases gratis para sumar más esquiadores habituales a las pistas.

Precios únicos para el norte neuquino

Una de las grandes novedades para este invierno es la extensión del beneficio de "residente de proximidad". Arana explicó que, además de los habitantes de Caviahue y Loncopué, se decidió incluir a todo el Norte Neuquino en la tarifa más económica de la preventa.

caviahue ski pista temporada 2021

“Pensamos que como el alto Neuquén, el norte neuquino, no tiene un centro de esquí en este momento, era importante darle la oportunidad con el mismo precio que tiene un residente de proximidad”, afirmó Arana.

De esta manera, el pase para toda la temporada (válido del 1 de julio al 30 de septiembre) tendrá un costo de $480.000 para estos habitantes.

Para el resto de los residentes de la provincia de Neuquén, el valor de la temporada completa será de $680.000. Además, se lanzó un combo de pase más equipo por $990.000, pensado para quienes no cuentan con tablas propias: “Entendemos que al viajar a veces está bueno decir 'bueno, no tengo que alquilar el equipo en otro lado', llega al cerro y tiene su pase y su equipo”, destacó el gerente.

Un dato diferente de esta preventa es la simplificación de categorías. “No hicimos precios de mayores y menores. Hicimos un precio único porque tomamos casi el precio de menor para darle el precio a todos”, subrayó Arana sobre la decisión de facilitar el acceso familiar.

Clases gratis y nueva infraestructura

Con el objetivo de ampliar la base de deportistas, Caviahue ofrecerá este año un programa especial para principiantes. “Aquellos que no conocen la nieve, les vamos a dar en su estadía clases colectivas de esquí que no van a tener costo, van a estar incluidas en el valor del pase. Necesitamos generar muchos esquiadores”, explicó Arana durante la presentación.

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En cuanto a la infraestructura, el cerro inaugurará una nueva guardería que contará con una pizzería con oferta de comida rápida adjunta, lo que busca optimizar el tiempo de los esquiadores en la montaña. Asimismo, se reforzó el sistema de nieve inducida con seis cañones nuevos y potentes que cubrirán el sector medio hasta la base, garantizando la operatividad incluso si las precipitaciones naturales se retrasan.

Conectividad y eventos

El gobierno provincial acompaña este desarrollo con obras viales, destacando que el primer tramo del asfalto de la Ruta 26, que llega hasta el desvío al Salto del Agrio, ya es una realidad que mejora el acceso a la localidad.

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Finalmente, la agenda de eventos para este invierno ya tiene confirmadas citas clásicas como el Rugby Extreme, el Polo en la Nieve y los festejos por el Día del Montañés.

“Esperemos que estas acciones traccionen para que nos conozcan. Muchas veces en Neuquén nos tienen muy cerca y no nos conocen”, Carlos Arana, director de Caviahue Ski Resort. “Esperemos que estas acciones traccionen para que nos conozcan. Muchas veces en Neuquén nos tienen muy cerca y no nos conocen”, Carlos Arana, director de Caviahue Ski Resort.

concluyó Arana, invitando a los neuquinos a aprovechar las 12 cuotas del BPN vigentes hasta el 30 de abril