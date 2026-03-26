Golpe a una red clandestina de venta de agua envasada que operaba en la región

El operativo se realizó este miércoles. Además clausuraron una sala equipada con maquinaria especializada.

El operativo permitió desbaratar la organización ilegal de venta de agua.

Una investigación permitió desbaratar una red clandestina de venta de agua envasada que operaba en la región. Durante el allanamiento secuestraron más de 140 bidone s, elementos relacionados y clausuraron una sala equipada con la maquinaria necesaria para realizar la actividad en un domicilio particular.

El procedimiento se realizó este miércoles por la mañana en una vivienda de calle Ingeniero Ballester, en el Casco Viejo de Centenario. Las tareas fueron llevadas adelante por inspectores de Bromatología municipal, personal del Juzgado de Faltas y efectivos de la Comisaría Quinta.

El allanamiento fue autorizado por la fiscalía neuquina, en el marco de una investigación por comercialización ilegal de agua envasada . En el lugar se procedió al secuestro de distintos elementos y a la clausura de un sector donde funcionaba una fábrica ilegal.

Tras la inspección las autoridades estudian el posible uso de registros falsificados para la comercialización del producto.

decomiso agua envasada centenario 3 Gentileza: Centenario Digital.

Importante secuestro de elementos

En diálogo con medios locales, la secretaria de Tránsito, Transporte y Bromatología, Yesica Torres, brindó detalles del procedimiento. La funcionaria explicó que la investigación se originó a partir de una notificación provincial que ordenaba retirar del mercado agua envasada que no contaba con habilitación.

Según detalló, durante el allanamiento se incautaron 143 bidones vacíos, 40 dispensers manuales y bolsas. Además, encontraron una sala equipada con maquinaria que no pudo ser retirada; sin embargo, el área quedó clausurada.

Vecinos del sector aseguraron que era habitual el movimiento de camiones y la llegada de bidones sin identificación.

decomiso agua envasada centenario 2 Gentileza: Centenario Digital.

Cómo era el sistema para comercializar el agua envasada

De acuerdo con las primeras hipótesis, el agua envasada era comercializada a través de internet y redes sociales. Sin embargo, se investiga si eran vendidos a particulares o a empresas de la región.

Por el momento, la causa continúa en investigación para determinar el alcance de la actividad y posibles responsabilidades.

matadero clandestino (1)

Policía desbarató un presunto matadero clandestino

Este mismo miércoles, en otro rincón de la provincia, la policía decomisó más de media tonelada de carne vacuna. El operativo fue realizado por la Dirección de Delitos de Neuquén en Picún Leufú ante la sospecha por la existencia de un matadero clandestino.

El procedimiento se realizó en el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y a la Ley Nacional N° 24.051 por contaminación ambiental.

Tras reunir pruebas suficientes, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías.

matadero clandestino

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de aproximadamente 560 kilos de carne bovina, además de dos freezers, aparejos, sierras, malacates, martillos, ganchos y una gran cantidad de elementos utilizados para la faena.

Asimismo, se detectaron presuntas piletas de decantación sin tratamiento, donde se arrojaban residuos derivados de la actividad, generando un potencial foco de contaminación ambiental.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se notificó de las actuaciones judiciales a un hombre de 52 años, oriundo de la localidad, quien quedó supeditado a la causa y debió designar abogado defensor.