La Policía desbarató un presunto matadero clandestino: secuestraron más de 500 kilos de carne

Además de la irregularidad, también se investiga daño ambiental por falta de tratamiento de residuos patógenos.

La Policía decomisó más de media tonelada de carne de vaca en Picún Leufú . La sospecha era por la existencia de un matadero clandestino que, además de la irregularidad de la actividad, también estaba generando un foco infeccioso por la falta de tratamiento de residuos.

Fue la Dirección Delitos Neuquén, a través del Departamento Delitos Contra la Propiedad y Leyes Especiales – División Delitos Ambientales, la que llevó adelante el importante procedimiento en la localidad, en el marco de una investigación por presunta infracción al artículo 206 del Código Penal y a la Ley Nacional N° 24.051 por contaminación ambiental.

La causa, que cuenta con la intervención de la Unidad Fiscal de Delitos Ambientales a cargo del fiscal Maximiliano Breide Oveid, se originó a partir de tareas investigativas que permitieron detectar la posible existencia de un matadero clandestino.

Tras reunir pruebas suficientes, se solicitó y obtuvo una orden de allanamiento por parte del Juzgado de Garantías, medida que se concretó en horas de la mañana de este 25 de marzo, con resultados positivos.

matadero clandestino (1)

Qué secuestraron durante el operativo

Durante el operativo, los efectivos procedieron al secuestro de aproximadamente 560 kilos de carne bovina, además de dos freezers, aparejos, sierras, malacates, martillos, ganchos y una gran cantidad de elementos utilizados para la faena.

En el lugar también trabajó personal del CIPPA y SENASA, quienes constataron la existencia de un galpón acondicionado como cámara frigorífica, donde se realizaban tareas de faena clandestina. Asimismo, se detectaron presuntas piletas de decantación sin tratamiento, donde se arrojaban residuos derivados de la actividad, generando un potencial foco de contaminación ambiental.

Por disposición de la fiscalía interviniente, se notificó de las actuaciones judiciales a un hombre de 52 años, oriundo de la localidad, quien quedó supeditado a la causa y debió designar abogado defensor.

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Guardafaunas lograron atrapar a cazadores en plena actividad furtiva

A principios de marzo, la Dirección Provincial de Fauna de Neuquén realizó un operativo en el que lograron frenar una excursión en la cordillera.

Según informó el organismo, el Cuerpo de Guardafaunas de Junín de los Andes, Villa Traful y San Martín de los Andes, junto al Grupo Táctico Operativo, realizó varios controles cerrojo sobre las Rutas 63 y 65 con resultados positivos.

Las diligencias permitieron interceptar a dos hombres, mayores de edad, que circulaban a pie por la vía pública portando armas de fuego con mira telescópica, municiones y elementos de corte. La rápida intervención del personal de la Comisaría 51 de Villa Traful e integrantes del Parque Nacional Nahuel Huapi, logró frenar un claro intento de caza furtiva.

Las autoridades informaron que se abrió una investigación para identificar al resto de las personas relacionadas con el hecho.

En el comunicado, aseguraron que “la ley es clara y pareja para todos, no existen privilegios ni zonas liberadas para el furtivismo” y agregan: "Quien decide actuar al margen de la ley, debe saber que el Estado está presente y que enfrentará las consecuencias penales y el decomiso de su equipo. En Neuquén, la fauna se respeta sin excepciones."