Persecución: denuncian que "policías encubiertos" los siguieron por error por todo Centenario

La persecución se dio el sábado pasado por las calles de Centenario. Las víctimas no sufrieron lesiones.

Una familia de Centenario denuncia que fue víctima de una peligrosa persecución de policías encubiertos, que los creyeron delincuentes. Todo se habría tratado de una confusión. Los protagonistas ya denunciaron el hecho.

Según relató Hugo, una de las víctimas, en declaraciones radiales, el hecho ocurrió el sábado pasado por la tarde-noche , cuando él y su hermana iban a buscar a la pareja de la mujer. En ese contexto, se detuvieron sobre calles El Salvador y Guillén con su camioneta y luego arrancaron la vuelta, pero en el trayecto de regreso notaron que los seguía un auto Volkswagen Voyage blanco sin patente, cuyo conductor parecía hacerles señas de luces.

"Freno, apago para bajar, y ya con la pareja de mi hermana mirando hacia atrás, me indicó que se había bajado una persona con una pistola . Así que me vuelvo a subir y arranco", relató.

El hombre asegura que tras ello, se inició una persecución de aproximadamente 15 minutos, durante la cual desde el Voyage dispararon en dirección a su camioneta en varias oportunidades. Al cabo de unos minutos y en cercanías a la sucursal de La Anónima, encontraron un patrullero para pedir ayuda.

la anonima

Confusión y denuncia

"Resulta que encontramos a la Policía Metropolitana en La Anónima, nos pusimos a la par y le indicamos que el Voyage que venía atrás nuestro nos seguía tirando disparos. Nosotros seguíamos escapándonos, porque no sabíamos qué es lo que querían hacernos, si nos querían robar u otra cosa. Entonces nos siguieron al Voyage y a nosotros, hasta que en una de esas, yendo para la Comisaría Quinta, frena al Voyage y los identifican como policías encubiertos", contó el hombre.

En medio de la persecución, Hugo indicó que también pincharon una cubierta, aunque afortunadamente eso no derivó en un accidente y pudieron llegar a salvo a la comisaría. "Gracias a Dios no pasó nada, no tuvimos ningún accidente. Llegamos a la Comisaría Quinta, nos presentamos ahí con el personal y mi cuñado me dice que teníamos una rueda baja", relató.

Mientras estaban allí contando lo ocurrido y cambiando la cubierta, arribó el auto de la persecución, aunque su conductor no les prestó demasiada atención al verlos allí y se retiró tras dialogar con el personal de la unidad. Habría sido el personal de la Quinta que les hizo saber que se trataba de efectivos encubiertos trabajando. Al parecer, los creyeron delincuentes en fuga y eso desató toda una confusión.

Comisaria quinta centenario

"Supuestamente se habían equivocado de camioneta", confió Hugo. No obstante, asegura que "en ningún momento" les dieron la voz de alto, algo que quizas habría evitado la secuencia.

Hugo indicó que ya pudieron averiguar las supuestas identidades de los efectivos responsables e hicieron una denuncia en la Comisaría 52, la cual esperan replicar ante Asuntos Internos.

“Nos podíamos haber matado cuando nos seguían", concluyó.

A principios de mes, otra persecución preocupó a automovilistas que transitaban la Autovía Norte. Lo que comenzó como un control de rutina en la báscula de Senillosa terminó en una persecución que atravesó rotondas y rutas provinciales hasta Centenario. La conducción incluyó maniobras en contramano y un policía con lesiones graves.