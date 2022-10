Clausuran instalaciones petroleras en el ejido de El Chañar

Se trata de empresas que instalan, sin autorización municipal, tráileres, sistemas de bombeo y mangueras flexibles en caminos rurales y tierras aptas para cultivos: el fin es llevar agua cruda, desde los canales de riego y el río Neuquén, hasta los pozos petroleros no convencionales.

La comuna hizo trascender que la compañía Shell, construyó un acueducto rígido subterráneo de unos 2 kilómetros sin contar con el permiso municipal para realizar esas obras. El Municipio informó que ya había notificado a la empresa que debía regularizar esa situación.

La Municipalidad también notificó a la empresa PLP Servicios, ubicada en la Ruta 8 y picada 12, y a JMAC Servicios SA, compañías asociadas a las operadoras, como Pluspetrol y Phoenix, que montan toda la infraestructura para el bombeo de agua en tierras privadas.

Petroleras_Chañar_01.jpg Operadoras petroleras fueron notificadas por hacer obras sin autorización municipal.

“Como intendente tengo que defender un trabajo que viene haciendo la ciudad hace más de 49 años, con el esfuerzo que se hizo para levantar este pueblo. Venimos manteniendo conversaciones con las empresas, pero no nos han respondido ninguna de las notificaciones ni a las cartas documento. Cualquier obra que las empresas vayan a hacer dentro del ejido tiene que pasar por la Municipalidad”, expresó el intendente Leandro Bertoya.

El Municipio impulsó varias normas y decretos para darle un marco legal a este fenómeno que creció con el boom del shale. Uno es el decreto 1180/22 del pasado 13 de julio- que reglamenta otro, 1152/22- y que tiene el objetivo de autorizar las obras de la red integral del manejo del agua en todo el ejido de El Chañar.

Básicamente les pide información sobre cuáles son las obras civiles que construyen dentro del ejido, los planos y el informe de impacto ambiental.

“Estos señores de las grandes petroleras no pueden hacer lo que quieren, desde abril venimos haciendo este relevamiento. Hay un territorio, tenemos autonomía municipal y cuando los planes de Vaca Muerta pasen a desarrollo masivo, esto va ser una anarquía si no lo controlamos ahora. Cualquier vecino de la ciudad tiene que pedir permisos y pasar por la Municipalidad si tiene que declarar una obra, ampliar una casa o habilitar un comercio. Cómo no lo van a hacer estas empresas entonces”, añadió el jefe comunal.

Las actuaciones serán derivadas al Tribunal de Faltas para que este defina las sanciones como el valor de las multas, la clausura y el decomiso de los equipos con la orden de remoción total de obras en las instalaciones.

“Estas empresas no han cumplido con los permisos necesarios para sus instalaciones y operaciones, tan siquiera los solicitaron; es como si un vecino construya o desarrolle un comercio sin permiso”, sostuvo el intendente.

“Si bien las operadoras petroleras son de una gran relevancia como generadoras de empleo e impulsoras de desarrollo provincial, no son el eje de nuestra economía local. El músculo de nuestro crecimiento comunitario son los productores de alimentos que consumen la región, el país y el mundo. Nuestra economía tiene más de 50 años de construcción con esfuerzo público y privado que permite ser lo que es hoy”, describió el jefe comunal.

El pasado 13 de agosto la Municipalidad tuvo un cruce con la compañía Hidrofrac debido a que, según el acta de notificación 00000958, estaba sacando agua del canal de riego sin autorización municipal. De acuerdo a la documentación, la empresa se negó a parar la actividad por orden de la operadora Phoenix.

“Se deberá elaborar y presentar un Plan de Gestión Ambiental Anual Específico donde se detallen las medidas de prevención, mitigación y/o control ambiental, así como un plan de monitoreo ambiental”, establece la normativa.

El intendente dijo que “creemos que los desafíos planteados por el desarrollo industrial radican principalmente en la buena convivencia, en el respeto, en el cuidado de los vecinos y la puesta en valor del ecosistema”.