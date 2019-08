Luego de golpear al efectivo y dejar la comisaría, Lucas Muñoz, Jonathan Cañete y Claudio Ortega salieron en dirección sur por calle Bustos Pérez de Valentina Sur. La Policía dispuso un operativo cerrojo y alertó a todas las unidades para intentar dar con los prófugos neuquinos.

A su vez, Varela detalló que el cabo Fioreti sufrió un traumatismo de cráneo producto de la violencia con la que los delincuentes se ensañaron para lograr evadirse. "Tiene golpes en su rostro con varias escoriaciones. Anoche estaba lúcido, están esperando los resultados de la tomografía para descartar lesiones internas", agregó.

El funcionario policial indicó a LU5 que el cabo herido no pudo brindar mayores precisiones sobre el escape de los detenidos por su estado de conmoción. Se desconoce el motivo de por que estaban alojados en una comisaría y no en la cárcel, aunque podría ser que sus sentencias no estén firmes.

El comisario confirmó que los tres jóvenes estaban condenados. “Cañete condenado a 7 años y tenía que ser trasladado en el día de la fecha a Cutral Co para cumplir la condena, en función de un pedido de su defensora para preservar su integridad física. Por ser familiar de otros detenidos habría tenido algunas rencillas en centros de alojamiento y por eso no querían que sea trasladado a una unidad de detención de la capital neuquina”.

* Jonathan Ezequiel Cañete - 20 años

Respecto a Ortega, señaló que estaba condenado por homicidio con una condena de 12 años, y Muñoz, a seis años y ocho meses, con condena no firme, por eso lo admitían en las unidades de atención y estaba alojado en Comisaria 44.

* Claudio Ariel Ortega - 19 años

* Lucas Ezequiel Muñoz - 19 años

Varela indicó que el departamento de Delitos está investigando los pasos que siguieron los detenidos a la salida de la unidad, quién los podría haber ayudado, y para eso van a recabar información de las cámaras del barrio.

