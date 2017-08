La senadora nacional expresó su preocupación por el resultado de las PASO en una entrevista radial y llamó a reconocer los errores internos. Consultado sobre cómo la polarización había influido en el electorado, la legisladora fue tajante: "Me parece que caer en la fácil de poner siempre las responsabilidades afuera, es lo que hace tanto mal a nuestro partido".

“Hay que asumir que no fue una buena elección. Me parece que tratar de buscar excusas en el afuera, en los demás, y... es no hacerse cargo de los errores que uno comete. Me parece un acto de necedad, es un acto de soberbia, yo ya lo dije, creo que no fueron los nuestros los mejores candidatos, me parece que no tenemos ni recambio generacional ni tampoco cualidades personales, y hoy lo sufrimos en el Congreso”, agregó Crexell.

"La combinación de las listas tiene que ser o recambio generacional que es, que viene muchas veces con toda la formación profesional y académica de las nuevas generaciones o trayectoria de años y también muchas veces profesional del trabajo que tienen tantos afiliados a nuestro partido, ¿no?, que tienen mucho para dar. En este caso no hay ninguna trayectoria visible, ni ninguna capacitación visible", dijo la legisladora.

Por último, Crexell señaló que las PASO tienen que ser analizadas dentro del panorama de elecciones internas pero seguramente marquen una tendencia para octubre.

LEÉ MÁS

Crexell no cree en la "marca" del apellido Sapag

MPN: Crexell no tuvo piedad con los candidatos de la Lista Azul